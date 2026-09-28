La delegación comercial mas grande de Falklands llega a Punta Arenas por negocios

La Feria Empresarial se desarrolla en el Hotel Cabo de Hornos, 28 y 29 de septiembre, y busca sellar contratos de abastecimiento con proveedores chilenos.

La Prensa Austral de Punta Arenas esta informando que una delegación de casi 40 representantes del sector privado y público de las Islas Falkland arriba esta semana para participar en la Feria Empresarial organizada por la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC), en lo que su subdirectora general, Louise Ellis, calificó como “la mayor delegación comercial enviada de la historia” desde el archipiélago.

El encuentro, que se desarrolla en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos, este 28 y 29 de septiembre, busca sellar contratos de abastecimiento con proveedores chilenos y consolidar la futura conexión marítima directa entre Punta Arenas y Stanley, cuyo viaje inaugural está proyectado para mediados de noviembre.

La comitiva reúne a dueños de empresas, gerentes y funcionarios de rubros tan diversos como la construcción, la pesca, el retail, la hotelería, la agricultura, los servicios portuarios, la ciencia antártica y el transporte marítimo.

Encabezan la misión Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC y artífice del restablecimiento del vínculo naviero, y Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos de la misma corporación, junto a Jane Clarke, responsable de marketing y comunicaciones. También asistirán personeros de la Cámara de Comercio de las Malvinas encabezada por su director, Mike Summers OBE, isleño de sexta generación y ex parlamentario.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, uno de los principales impulsores del proyecto, explicó que entre lo que buscan las empresas malvinenses están “temas de abarrotes, productos congelados, cemento, madera, repuestos para vehículos”.

“Vamos a hacer como el gran supermercado, el gran Home Center de las Islas y sus habitantes”, afirmó, y agregó que la idea es que una familia que “quiere ampliar la casa” o “ampliar el baño” pueda comprar esos artículos en Punta Arenas: “Saldría mucho más barato que traerlos de Uruguay”.

El jefe comunal precisó que la instancia no es una feria de degustación sino una rueda de negocios estructurada: la FIDC envió previamente el listado de empresas y productos o servicios que buscan los isleños, y sobre esa base el municipio convocó a las patentes comerciales regionales de cada rubro -abarrotes, ferretería, bebestibles, distribución, entre otros-, priorizando a las pymes locales y regionales por sobre las cadenas nacionales con sucursal en la ciudad.

“Lo que se busca es dar empleo y mayor desarrollo a las pymes locales”, sostuvo, y estimó en 20 millones de dólares anuales el poder de compra del archipiélago, con la nueva ruta marítima -cuyo primer zarpe está previsto para noviembre- reduciendo a la mitad la distancia que hoy recorren los Isleños vía Montevideo.

La iniciativa no está exenta de roces diplomáticos. Argentina mantiene vigente el decreto 256 de 2010, que impone condiciones a los buques que naveguen hacia o desde las islas por aguas jurisdiccionales argentinas, y Chile suscribió en 2011 una declaración del Mercosur sobre el ingreso a puertos de embarcaciones con bandera de Malvinas.

Principales empresas

En construcción y obras viajan Bono McKak, de la compañía Big B’s Enterprise dedicada al arriendo de maquinaria; Luke Clarke y Claudio Ross de C&R Construction y C&R Lettings; Cristian Castro Estefo, de Castros Construction, empresario chileno radicado en las islas; Krizelle Macaraig, gerente de proyectos de Goodwin Ltd.; Mark Aimson, perteneciente a RSK Falkland Islands, adquisiciones; y Marc Short, gerente de materiales del Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Malvinas.

Del sector pesquero e industrial, vendrán James Bates, secretario ejecutivo de la Asociación de Empresas Pesqueras (FIFCA), que agrupa a 13 compañías; Dylan Stephenson, propietario de AJ Stevedores, la principal firma de estiba portuaria de Stanley; y Patricio Garces, gerente de administración de tripulación de Consolidated Fisheries Ltd., dedicada a la merluza negra.

En retail y comercio, figuran Neil Parr y Chris Barrett, de la histórica Falkland Islands Company (fundada en 1851); Neville Hayward, gerente comercial del supermercado Seafish Chandlery; Wayne Clement e Ian Betts, dueños de negocios eléctricos y de gasfitería y socios en P&E Ltd.; Ali y Marlane Marsh, de Southern Imports; y Debbie y Lee Ferriby, de Little Harbour Gift Shop.

El agro estará representado por Emily Gilbert, secretaria de la Asociación de Empresas Rurales y dueña de Little Creek Farm; Paul Phillips, gerente general de Falkland Landholdings Corporation; Ellie Ferriby y Harley Marshall, de la hortícola FerMarsh; Cynthia Williams, subgerente de Stanley Growers; y Matt Davies y Daniela Baigorri, jefe de Agricultura y oficial de Bioseguridad del Gobierno de Malvinas, respectivamente.

En gastronomía y hotelería viajan Arturo Guala, chileno de Punta Arenas dueño de Groovy’s Restobar; Guillermo Baigorri, de The Narrows Bar & Restaurant; Angely y Russell Morrison, de Shorty’s Diner; y Shula Phillips, de UnWined.

El transporte y la logística marítima suman a Russell Morrison, director de Sulivan Shipping Services; Laura Uno (Yon), gerente de operaciones de Stanley Services Ltd.; y Federico, capitán y director de 60 South Ltd., que traslada pasajeros y científicos a la Antártida.

Completan la nómina Flavio Farfan Cossio (FFC General Services y GoodFoodz), Chris Clarke (XS Cleaners) y Ross Weir, funcionario de proyectos comerciales del Gobierno de Malvinas. También integran la delegación Simon Lancaster y Kevin Frank, del British Antarctic Survey, que exploran nuevas rutas de abastecimiento científico. (Prensa Austral)