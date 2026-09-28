Falklands pronta para el arribo de cruceros; venta de artesanías en temporada 2025/26 alcanzó £400,000

Stephanie Middleton, Directora Ejecutiva de Turismo de las Falklands

Las ventas de recuerdos y artesanías de las Islas Falkland durante el último ejercicio fiscal, en el desembarcadero oficial de la capital Stanley alcanzaron más de £400,000. Se trata de las compras efectuadas por los visitantes de los cruceros que bajan regularmente a las Islas en los meses de temporada.

Como se sabe el turismo, junto a la pesca, agricultura, actividades marítimas y la incipiente industria petrolera, son los pilares de la economía de las Falklands, y del elevado nivel de vida que gozan sus habitantes.

En la última temporada ingresaron mas de 65,000 cruceristas a las Islas, y al pisar el desembarcadero, pudieron apreciar las vitrinas del comercio con dichos recuerdos y artesanías de las Islas.

Visto la inminente llegada de la próxima temporada de cruceros, (octubre 26/abril27), el balance de las ventas en el Local para los Visitantes en el Desembarcaero, JVC, alcanzó oficialmente la suma de £406,128, de los cuales artesanías elaboradas en las Islas por los pripios Isleños, repartidos aproximadamente 50% y 50% entre las creadas en la capital como en el Campo (zona rural de las estancias).

Para tener una idea de la importancia que han adquirido estas ventas al ingreso inmediato de las Falklands, el informe recuerda que dichas operaciones en 2022 alcanzaron £16,127, en tanto para el 2024 ya habían saltado a £187,948. Según explicó la Controladora Financiera del Directorio de Turismo de las Islas, Karen Lee, la política oficial es promocionar la elaboración de artesanías locales, y “estamos encantados que haya tanta gente aprovechando su tiempo para apoyar la industria del turismo”

Agregó “es más, desestimos activamente a los proveedores fuera de las Islas, y esperamos que algún dia todos los productos presentados a la venta en el JVC del desembarcadero, sean de artesanías y de fabricación local.

Finalmente recordó que todos aquellos interesados en hacer presentaciones para dichas ventas en el JVC, se dirijan directamente a ellos.

En la ultima temporada de cruceros en las Falklands los arribos alcanzaron 65.197 pasajeros, una caída del 8,5%, respecto a la previa temporada, pero atribuible a cancelaciones por razones climáticas, los vientos intensos y la ausencia, por ahora, de un puerto que pueda albergar barcos de gran porte.

Se estima que los gastos totales de esos arribos en la temporada 2025/26 fueron del orden de las cinco millones de libras, y si bien algo menor en número, lo que creció significativamente fue el índice de satisfacción de los cruceristas visitantes.

También debe mencionarse que los llamados cruceros-expediciones, más caros y selectiovs, por oposición a los desembarcos masivos, conforman entre un 22% y 29% de escalas, con el ingrediente que visitan islas menores del archipiélago, para conocer la maravillosa fauna y aves marinas que las habitan y están especialmente protegidas. Significa que esos ‘expedicionarios’ asimismo aprovechan para conocer los asentamientos rurales, y la vida campestre en las Islas.

En cuanto a las perspectivas para esta temporada, la industria turística de las Islas se muestra optimista, esperándose unas 140 escalas de cruceros visitantes, dentro del promedio de la década, con algunos días de grandes congestiones, pues algunas de esas naves transportan entre 3.000 y 5.000 pasajeros y si todos coinciden en Stanley, puede resultar complicado para los residentes de la ciudad que suman unos 3.000. Ni que hablar cuando confluye el turismo masivo con el ‘expedicionario’.

De todos modos las autoridades de turismo de las Falklands son muy conscientes que las planificaciones no siempre resultan las esperadas a razón del clima, y sus pronósticos de rápidos, hasta súbitos cambios obligan a suspender la escala en Falklands. Aún así una buena noticia la adelantó la Directora Ejecutiva de Turismo Stephanie Middleton quien reveló que Norwegian Cruise Lines, ha decidido retornar a las Islas para la temporada 2027/28 incluyéndola en sus itinerarios, tras una ausencia de dos ejercicios.

En definitiva a pesar de un turismo de cruceros dependiente del clima, varias mejoras logísticas facilitando el manejo de pasajeros y posibles embotellamientos en el desembarcadero, se ha mantenido un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y de las propias empresas de cruceros, las cuales trabajan con reservas de hasta dos años de anticipación. Por ahora el Magellan Explorer un crucero pequeño egional de origen chileno ha realizado las primeras incursiones en Falklands, los barcos grandes se aguardan para octubre.