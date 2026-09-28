El Telegraph vincula el acuerdo por Chagos con la ofensiva argentina por las Falklands/Malvinas

La columna describe a Milei como alguien que pasó del libertarismo económico al nacionalismo y que, tras haber reivindicado a Thatcher, busca ahora atraer a Donald Trump con concesiones petroleras

Una columna de opinión publicada este domingo en el diario británico The Telegraph sostiene que la decisión de transferir la soberanía de las islas Chagos a Mauricio funcionó como una señal de debilidad que alentó reclamos sobre otros territorios británicos de ultramar, entre ellos las Falklands/Malvinas. El texto, firmado por el periodista Daniel Johnson, es un argumento de opinión y no una información sobre hechos nuevos.

Según el autor, el acuerdo sobre el archipiélago del Índico —adoptado, afirma, por razones nunca explicadas adecuadamente al Parlamento— indicó a otros actores que los territorios británicos podían estar disponibles, “incluso a muchos miles de kilómetros de distancia, en el Atlántico Sur”. Sostiene que el presidente argentino, Javier Milei, lanzó su campaña calculando que reactivar la cuestión impulsaría su popularidad. Milei rechazó expresamente esa lectura el 23 de septiembre, cuando la calificó de “una estupidez mayúscula” y afirmó que la estrategia se venía preparando desde hacía tres años.

La columna describe a Milei como alguien que pasó del libertarismo económico al nacionalismo y que, tras haber reivindicado a Margaret Thatcher, busca ahora atraer a Donald Trump con concesiones petroleras. Son caracterizaciones del autor. Afirma además que un consorcio angloisraelí perfora legalmente en aguas del archipiélago; en rigor, las empresas prevén iniciar la perforación a comienzos de 2027 y la primera producción en el primer semestre de 2028, y la validez de las licencias es precisamente el punto en disputa entre Londres y Buenos Aires.

Sobre el encuentro entre Trump y el primer ministro británico, Andy Burnham, el autor señala que fue The Telegraph quien preguntó por Chagos en la rueda de prensa conjunta. Trump respondió que era “un acuerdo terrible” y dijo que Burnham “lo va a revisar”; el primer ministro contestó “sí”. La columna sostiene que Trump no ofreció garantía alguna sobre las islas del Atlántico Sur y contrasta su postura con la de Ronald Reagan en 1982.

El texto incluye varias afirmaciones sin fuente citada: que Burnham habría prometido a Mauricio hacer “todo lo posible” para ratificar el tratado, que la Royal Navy carecería de capacidad para enviar siquiera una flotilla ante un eventual desembarco, que exdiplomáticos británicos no identificados estarían relativizando los derechos de la población del archipiélago, y que el canciller Ed Miliband evitaría plantear la defensa de las islas en términos de seguridad nacional.

El costo del acuerdo por Chagos se mide de tres formas: el Gobierno británico cita 3.400 millones de libras de valor presente neto; la oposición conservadora, un total nominal de 34.700 millones; y una tercera medición arroja unos 10.000 millones. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes de las Falklands/Malvinas optó, con una participación del 92%, por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

La columna se refiere también a la reunión de los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte celebrada este mes en Cardiff, y afirma que firmaron un memorando de entendimiento. Señala que Burnham no objetó un nuevo referéndum escocés si lo respaldara una mayoría, aunque omite que el primer ministro aclaró después que sigue descartado.