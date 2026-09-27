Brasil llega a las elecciones con la máxima corte bajo sospecha y los candidatos empatados

Flávio Bolsonaro ha declarado que, de ganar, sus prioridades serán amnistiar a su padre y sumar a Brasil a la alianza de seguridad que impulsa Trump en la región

Brasil vota el próximo domingo en unas elecciones presidenciales que llegan con el Supremo Tribunal Federal envuelto en su peor crisis institucional desde el retorno democrático, con el candidato de la derecha formalmente investigado en el mismo caso y con los dos principales aspirantes empatados dentro del margen de error en todas las encuestas.

El caso del Banco Master, cuyo antiguo propietario, Daniel Vorcaro, fue detenido por orden del Supremo en una causa por un presunto fraude de hasta 12.000 millones de reales, alcanzó a la vez al senador Flávio Bolsonaro y a varios magistrados del propio tribunal. El candidato del Partido Liberal está formalmente investigado desde julio por presunto lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción, con foco en sus contactos con Vorcaro y en el financiamiento de “Dark Horse”, una película sobre su padre. No hay acusación formal ni condena. En febrero, un juez de Brasilia ordenó retirar de las redes contenido falso que afirmaba que existía una orden de detención en su contra.

La dimensión institucional llegó después. El estudio jurídico de la esposa del ministro Alexandre de Moraes tuvo un contrato con el banco, y un informe policial reveló un centenar de mensajes entre Vorcaro y el magistrado tres semanas antes de su detención. El ministro André Mendonça, designado por Jair Bolsonaro y responsable de una parte central de la investigación, admitió haber recibido a Vorcaro en una ocasión y defendió la legalidad de su actuación. El presidente del tribunal, Edson Fachin, ordenó levantar el secreto de sumario. Ninguna irregularidad ha sido acreditada respecto de ninguno de los magistrados. Flávio Bolsonaro pidió en un acto en São Paulo la destitución de Moraes y reclamó que se hicieran públicas también otras causas, entre ellas una que alcanza a un hijo de Lula.

Las encuestas se mantienen estables. La última de Datafolha, del martes y miércoles pasados sobre 2.002 electores con margen de dos puntos, dio a Lula 40% y a Bolsonaro 36% en primera vuelta, y 47% a 45% en un eventual balotaje del 25 de octubre. Mediciones anteriores de Quaest, BTG/Nexus y AtlasIntel arrojaron resultados distintos, todos dentro de sus márgenes. Ninguno de los dos se acerca al 50% más uno necesario para resolver en primera vuelta.

Jair Bolsonaro, de 71 años, fue condenado el 11 de septiembre de 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado y otros cuatro delitos, junto a siete aliados del llamado núcleo crucial de la trama. Está inelegible y cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica, concedida en marzo por razones humanitarias tras una neumonía. En mayo se sancionó una ley que permite solicitar reducciones de pena, no automáticas. Designó como sucesor a su hijo mayor, senador por Río de Janeiro, tras 16 años como concejal en esa ciudad, pese a que sectores del establishment preferían un candidato sin el apellido.

Investigadores consultados por la prensa brasileña atribuyen la resistencia electoral del bolsonarismo a la articulación de un discurso centrado en cuestiones morales con el crecimiento de las iglesias evangélicas en las periferias urbanas. “Bolsonaro no creó el conservadurismo moral. No propició la entrada en política de amplios sectores evangélicos ni creó la ultraderecha brasileña. Lo que hizo fue ensamblar de manera muy eficaz esos elementos en torno a una candidatura”, sostiene la antropóloga política Mercia Alves, del Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. David Magalhães, del Observatório da Extrema Direita, señala que las sospechas sobre el tribunal alimentan la idea de que el expresidente es “víctima de un sistema”.

Flávio Bolsonaro ha declarado que, de ganar, sus prioridades serán amnistiar a su padre y sumar a Brasil a la alianza de seguridad que impulsa Trump en la región, de la que el país quedó fuera tras el rechazo de Lula a la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas.