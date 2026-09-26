De la Espriella anuncia la reapertura de la exploración petrolera en Colombia, incluido el fracking

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes que su Gobierno reabrirá “plenamente” la exploración de hidrocarburos y la firma de nuevos contratos, incluida la fracturación hidráulica, durante el acto de posesión del empresario Joaquín Gutiérrez como presidente de Ecopetrol, la mayor compañía del país.

“Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking, a lo que dé, como dije en campaña, con absolutamente todos los criterios de responsabilidad ambiental”, afirmó el mandatario, que pidió además “dejar la histeria ambiental”. Cuestionó la política de su antecesor, Gustavo Petro, que redujo la firma de nuevos contratos de exploración como parte de su estrategia de transición energética: “Eso no es transición energética, sino dependencia energética, que es lo que ninguna política de este Gobierno va a aceptar. En la era del Tigre vamos a tener soberanía energética”. También respaldó las medidas del Ministerio de Ambiente para agilizar los trámites de licenciamiento.

El anuncio no modifica por sí solo el marco vigente. La reactivación del fracking en Colombia requeriría revertir la cancelación de los proyectos piloto dispuesta durante el gobierno anterior y sortear las restricciones normativas y judiciales en curso, cuyo estado exacto no ha sido detallado por el Ejecutivo. La técnica es objeto de cuestionamientos por su impacto sobre los recursos hídricos y por el riesgo de sismicidad inducida. No hubo en el acto voces del sector ambiental ni de la oposición.

La ceremonia se realizó en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, la hacienda donde murió Simón Bolívar. Gutiérrez sostuvo que su llegada inaugura “una nueva era” y que la compañía “renazca para cumplir con su verdadera misión”, con el objetivo de que aspire a ocupar “los lugares de gloria entre las máximas petroleras del mundo”.

El nuevo presidente anunció además que Ecopetrol tendrá una sede alterna en Barranquilla, planteó una empresa “más austera y eficiente, con mayor productividad”, menos centralizada y con mayor presencia regional, y afirmó que será “una Ecopetrol despolitizada”. Dijo que la compañía hará “fracking responsable”, que alcanzará el mayor valor de su historia bajo su gestión y que su legado será dejarla “con reservas para décadas”. Anticipó también que habrá denuncias por la gestión anterior, sin que se haya acreditado hasta ahora ninguna irregularidad.

Gutiérrez es administrador de empresas, llega al cargo sin experiencia previa en el sector de hidrocarburos y gerenció la campaña presidencial de De la Espriella. Su designación fue anunciada el jueves por la junta directiva de Ecopetrol, cuyos integrantes habían sido renovados por los accionistas el 15 de septiembre. La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en Nueva York, con el Estado colombiano como accionista mayoritario.

De la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto. En estas semanas su Gobierno ha alineado su política exterior con Estados Unidos e Israel, mantuvo a Colombia en la lista estadounidense de países que, según Washington, no combaten de forma demostrada el narcotráfico —con elogios explícitos al nuevo mandatario—, y delegó en su vicepresidente la intervención del país ante la Asamblea General de la ONU.