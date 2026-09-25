Trump y Xi cierran la visita de Estado con la tregua comercial prorrogada y sin acuerdos de fondo

La inteligencia artificial fue el punto de mayor coincidencia declarada

La visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington concluyó este jueves con la prórroga por dos meses de la tregua comercial bilateral, acordada antes del encuentro, y sin avances sobre los asuntos centrales que separan a ambas potencias: aranceles, tierras raras, compras agrícolas, Taiwán y restricciones a la exportación de chips avanzados.

La prórroga se cerró el miércoles por la noche, tras una reunión no programada entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino He Lifeng. Extiende hasta el 10 de enero un acuerdo que vencía el 10 de noviembre y que había reducido aranceles estadounidenses y suspendido los controles chinos a la exportación de tierras raras y minerales críticos. De esas mismas conversaciones surgió el compromiso de explorar un mecanismo de comunicación ante incidentes de inteligencia artificial que afecten la seguridad nacional.

Cada parte llegó con un pedido que quedó sin respuesta. Washington busca que Pekín use su influencia sobre Teherán para poner fin a una guerra que se acerca a los siete meses. Xi reclama el cese permanente de la venta de armas a Taiwán y la flexibilización de las restricciones a la exportación de semiconductores avanzados. Según la agencia estatal china Xinhua, el mandatario pidió que Estados Unidos “se atenga a la posición correcta de oponerse a la independencia de Taiwán y maneje el asunto con prudencia”, una de sus formulaciones más explícitas al respecto. Tras la cumbre de mayo en Pekín, la Administración estadounidense pospuso una venta de armamento a Taipéi por 14.000 millones de dólares; Trump ha descrito esas ventas como “una herramienta de negociación muy buena” para tratar con China.

La inteligencia artificial fue el punto de mayor coincidencia declarada. Xi sostuvo que ambos países “tienen la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA de forma eficaz, garantizando que su desarrollo permanezca bajo control humano”. Trump había escrito antes del encuentro que quería dejarla “exactamente como está” y atribuyó esa misma posición a China.

Es la primera visita de Estado de un líder chino a Estados Unidos desde 2015, aunque Xi estuvo en el país en 2023 para la cumbre de APEC en San Francisco. La estancia, de tres días, incluyó su llegada el miércoles por la noche a la base Andrews, donde Trump lo recibió al pie de la escalerilla del avión, y una ceremonia el jueves con revista militar, intercambio de regalos y sobrevuelo. Trump habló de una “verdadera gran amistad” basada en “el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos”.

La jornada cerró con un banquete de Estado para 134 invitados en la sala Este de la Casa Blanca, decorada en rojo y dorado. En los discursos y el brindis no hubo alusión a las tensiones bilaterales. Trump afirmó que él y Xi “nunca” se han “llevado mejor” y entregó como obsequio una talla de un águila calva. Xi llamó a ambos países a actuar “como grandes potencias responsables” y a “explorar una nueva vía” de colaboración. El menú combinó ingredientes estadounidenses con influencia china y se abrió con el mismo vino compartido por Richard Nixon y Zhou Enlai durante la visita que restableció las relaciones entre ambos países.

Entre los invitados figuraron Elon Musk, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, la de AMD, Lisa Su, el cofundador de Alphabet Sergey Brin y el director general de OpenAI, Sam Altman. La delegación china no incluyó empresarios, un primer indicio de que la cumbre no arrojaría resultados concretos.

Ambos volverán a verse dos veces antes de fin de año: en noviembre en Shenzhen, durante la cumbre de APEC, y en diciembre en Miami, en la del G-20, ambas después de las elecciones legislativas estadounidenses.