Netanyahu rechaza las acusaciones de genocidio ante una Asamblea vaciada por decenas de delegaciones

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó este jueves de “la mayor mentira del siglo” las acusaciones de genocidio contra su país por la guerra en Gaza, en un discurso ante una Asamblea General de las Naciones Unidas que decenas de delegaciones abandonaron antes de que comenzara a hablar.

“Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, por favor háganlo ahora”, dijo al iniciar su intervención. La retirada fue encabezada por representantes de países árabes, musulmanes y africanos. Las cifras difieren según la fuente: Foreign Policy contabilizó más de cien delegados; Fox News, 77 delegaciones. La delegación estadounidense permaneció en sus asientos y miembros de la comitiva israelí gritaron “Am Israel Jai”.

Netanyahu sostuvo que Israel actuó para evitar ser víctima de un genocidio y no para cometerlo, y vinculó las acusaciones con una persecución creciente contra los judíos. Describió el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 como “el día más sombrío de la historia de Israel” y “la mayor masacre de judíos desde el Holocausto”, y comparó las aproximadamente 1.200 víctimas con “40.000 estadounidenses inocentes asesinados en menos de 24 horas”, dieciséis veces la cifra de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sobre la situación jurídica: el Tribunal Penal Internacional investiga a Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad, no por genocidio. Existe además una causa por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, iniciada por una denuncia de Sudáfrica a la que se sumaron otros Estados, sin pronunciamiento sobre el fondo. Un número creciente de especialistas y la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio sostienen que Israel ha cometido ese crimen; Israel lo rechaza.

El primer ministro reivindicó la campaña contra Irán, iniciada junto a Estados Unidos en febrero. Atacar a ese país “fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar”, afirmó, y sostuvo que al defenderse Israel “también defiende a muchos de los países cuyos delegados acaban de abandonar esta sala”, cuyos líderes, según dijo, se lo agradecen en privado. Agradeció a Donald Trump por lo que describió como un acto “para salvar a la civilización”, y reiteró: “Seguiremos ganando porque no tenemos otra alternativa”. Destacó que un país del tamaño de Nueva Jersey libre una guerra en siete frentes.

Sobre la violencia de colonos en Cisjordania, que ha motivado sanciones de varios países occidentales encabezados por el Reino Unido, los describió como “un puñado de delincuentes menores de edad”, en torno a 150, responsables de “a lo mejor dos o tres muertos” en lo que va de año. Son sus cifras, discutidas por los organismos de seguimiento de Naciones Unidas. También atacó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al que llamó “el alcalde antisemita de Nueva York”.

Horas antes había intervenido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, por video desde Ramala, después de que Estados Unidos le negara el visado por segundo año consecutivo. La Asamblea había votado 152 a 3 para permitirle hablar a distancia; votaron en contra Estados Unidos, Israel y Paraguay. Abbas describió la campaña israelí como una “guerra genocida que ha creado una catástrofe humanitaria sin precedentes” y denunció una política de “discriminación racial, limpieza étnica y terrorismo” destinada a forzar la salida de los palestinos de su tierra. “No permitan una nueva Nakba, no permitan más masacres”, reclamó, y preguntó “por cuánto tiempo más algunos Estados permanecerán en silencio sobre Israel o le seguirán suministrando armas”.

Netanyahu habló a un mes de las elecciones israelíes, en las que se juega su continuidad al frente del Gobierno.