Milei y Netanyahu hablaron de las Falklands/Malvinas en su única bilateral en Nueva York

Consultado por la prensa argentina sobre si el tema había surgido, Quirno respondió “sí”, y “bien” ante la pregunta de cómo había ido esa parte del diálogo

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este jueves durante unos veinte minutos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la sede de las Naciones Unidas, en el que fue su único encuentro bilateral con un jefe de Estado o de Gobierno durante su viaje a Nueva York. El canciller Pablo Quirno confirmó que hablaron de las Falklands/Malvinas.

Consultado por la prensa argentina sobre si el tema había surgido, Quirno respondió “sí”, y “bien” ante la pregunta de cómo había ido esa parte del diálogo. No precisó si se trataron específicamente las acciones judiciales y administrativas que Argentina impulsa contra Navitas Petroleum, la compañía israelí que opera el proyecto Sea Lion junto a la británica Rockhopper Exploration. Milei estuvo acompañado además por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El contenido del encuentro se conoce casi exclusivamente por el comunicado de la oficina de Netanyahu; el Gobierno argentino difundió una fotografía. Según ese texto, el primer ministro agradeció a Milei su “apoyo firme e incondicional” al Estado de Israel y lo felicitó por recibir el premio “Defensor de Israel” de la Yeshiva Darchei Torah. Ambos habrían conversado sobre la cooperación bilateral y sobre la posibilidad de ampliar los llamados “Acuerdos Isaac”, una iniciativa que el comunicado atribuye a Milei para profundizar la cooperación en seguridad y economía entre Israel y países latinoamericanos, y de cuyo contenido y estado no hay documentación independiente disponible.

Los elogios fueron mutuos. “El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”, dijo Netanyahu según el mismo comunicado, y añadió que lo hecho con la economía argentina “es magistral”. Milei respondió que era un honor recibir esas palabras “siendo tú uno de los mayores líderes de toda la historia del mundo”. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, publicó que “América Latina claramente no se ha enterado del aislamiento diplomático de Israel”.

El encuentro se produjo horas después de que decenas de delegaciones abandonaran la sala de la Asamblea General durante el discurso de Netanyahu, que llamó “cobardes morales” a quienes se retiraron y calificó las acusaciones de genocidio en Gaza como “la mayor mentira del siglo”. Netanyahu tampoco mantuvo una reunión formal con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la semana. Sobre la retirada de delegaciones, Milei dijo horas antes en el Economic Club of New York que “focalizarse en la cantidad de personas que hay en la Asamblea es algo de vigesimoquinto orden” y que “lo importante es el mensaje”. Reiteró que su respaldo a Israel “es incondicional”.

El Tribunal Penal Internacional mantiene una orden de detención contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Argentina es Estado parte del Estatuto de Roma.

La reunión llegó en medio de la ofensiva argentina contra las empresas que operan hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago. Buenos Aires mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos sin sanción aplicada y tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos; el fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación la semana pasada. Ninguna imputación ha sido probada. Netanyahu no ha fijado posición pública sobre la disputa. Su hijo Yair, que no ocupa cargo alguno en el Gobierno israelí, se pronunció en X a favor del reclamo argentino.