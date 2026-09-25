La Asamblea de las Falklands/Malvinas responde a la ofensiva argentina: “Permanece en calma”

Ford agradeció el respaldo recibido del primer ministro británico, del canciller, de la ministra para los Territorios de Ultramar y de “todo el espectro político” del Reino Unido

El presidente de la Asamblea Legislativa de las Falklands/Malvinas, Jack Ford, afirmó este jueves durante la sesión del cuerpo que no hay “nada nuevo” en los reclamos formulados esta semana y sostuvo que la institución “permanece en calma” y firme en la defensa del derecho de los habitantes del archipiélago a determinar su propio futuro.

“Reclamos de este tipo se han formulado contra las Falkland Islands muchas veces a lo largo de muchos años, y a lo largo de todos ellos estas islas han seguido creciendo, desarrollándose y prosperando. Vamos a seguir haciendo exactamente eso”, dijo Ford, que además de presidir la Asamblea tiene la cartera de Servicios Corporativos y representa a la circunscripción de Camp desde la elección general de diciembre pasado.

La intervención se produjo tras una semana en la que el presidente argentino, Javier Milei, reclamó el miércoles ante la Asamblea General de la ONU que el organismo intervenga frente a lo que describió como acciones unilaterales británicas, y sostuvo que el principio de libre determinación no resulta aplicable al archipiélago por tratarse, según su posición, de una población implantada. El Reino Unido respondió con una declaración escrita incorporada al acta del organismo.

Ford agradeció el respaldo recibido del primer ministro británico, del canciller, de la ministra para los Territorios de Ultramar y de “todo el espectro político” del Reino Unido, y afirmó que Westminster mostró “un compromiso inquebrantable” con el derecho a la autodeterminación y al desarrollo de los recursos naturales del archipiélago. Mencionó la extensión de las licencias de producción de hidrocarburos costa afuera anunciada este mes con respaldo británico, que calificó de “una clara señal de confianza en nuestro futuro”.

El matiz central de su intervención llegó a continuación. “Nuestra confianza no descansa solo en el apoyo de otros, por bienvenido que sea. Descansa en nuestra propia elección democrática, hecha con claridad y de forma reiterada por quienes vivimos aquí”, sostuvo, y citó el referéndum de 2013, en el que con una participación del 92% el 99,8% votó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar autogobernado, resultado que describió como “monitoreado de forma independiente e indiscutible”.

Argentina reclama la soberanía del archipiélago, no reconoce la validez de las licencias otorgadas por el gobierno local y sostiene que el referéndum no resuelve la cuestión. Mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos sin sanción aplicada y tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos, y envió la semana pasada al Congreso un proyecto de ley de soberanía que amplía las prohibiciones a todo recurso natural en la plataforma continental. Ninguna imputación ha sido probada.

Es la tercera intervención pública de un miembro de la Asamblea en diez días. El 17 de septiembre, Lewis Clifton, titular de Servicios de Emergencia y Seguridad Insular, sostuvo que la defensa del archipiélago es adecuada; el 21, Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales, anunció la extensión de las licencias petroleras.