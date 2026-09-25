La agencia de desarrollo económico de las Falklands designa a Josh Smith como director general

Según la FIDC, Smith ha desarrollado una carrera internacional de dos décadas, con cargos de dirección en el servicio civil británico y trabajo previo en Canadá, Taiwán y Arabia Saudí

La Falkland Islands Development Corporation, agencia de desarrollo económico del archipiélago, anunció este viernes la designación de Josh Smith como su nuevo director general, sujeta a los arreglos finales de reubicación. Sucederá a Zachary Franklin, que concluirá su gestión en diciembre.

El organismo no informó la fecha de incorporación del nuevo director y señaló que los detalles sobre la transición se anunciarán más adelante. Franklin asumió el cargo en septiembre de 2022, tras más de doce años viviendo y trabajando en la región de Asia-Pacífico, de modo que al dejar la conducción habrá cumplido algo más de cuatro años al frente de la corporación.

Según la FIDC, Smith ha desarrollado una carrera internacional de dos décadas, con cargos de dirección en el servicio civil británico y trabajo previo en Canadá, Taiwán y Arabia Saudí, en las áreas de desarrollo económico, comercio, innovación y políticas públicas. Esos antecedentes provienen del comunicado de la corporación y no fueron verificados de forma independiente.

“Tras un proceso de selección altamente competitivo, el directorio se complace en designar a Josh como director general de la FIDC”, afirmó el presidente del organismo, Michael Poole, quien destacó su “combinación de liderazgo, experiencia comercial y visión estratégica”. Poole fue miembro de la Asamblea Legislativa entre 2013 y 2017 y se incorporó a la corporación como gerente de desarrollo en agosto de 2018. El directorio agradeció también la contribución de Franklin, cuyo liderazgo, señaló, “ayudó a guiar a la organización a través de un período importante”.

Smith afirmó que espera trabajar “con el directorio, el personal, el gobierno, las empresas y la comunidad en general”, y que la corporación “tiene un papel importante en el apoyo al crecimiento económico sostenible”.

Creada en 1984 y en buena medida autofinanciada, la FIDC otorga préstamos y subvenciones y promueve la diversificación productiva, la inversión y el emprendimiento en el archipiélago. Entre sus actividades recientes figuran un proyecto piloto de inteligencia artificial dentro de la propia corporación, la participación de un grupo de empresas locales en la primera feria comercial de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida, celebrada en abril en Maryland, gestiones para ampliar las conexiones marítimas con un grupo naviero con base en Valparaíso y un estudio de viabilidad para una marina.

El relevo se produce mientras Argentina mantiene abiertos 60 procedimientos administrativos, sin sanción aplicada, y tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos por la exploración de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago. Ninguna imputación ha sido probada. El comunicado de la FIDC no hace referencia a esa situación.