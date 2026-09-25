Falklands promocionará la IA para comercios y empresas

La encuesta sobre IA de la FIDC recibió 65 respuestas positivas de un abanico de empresas e industrias explicó el Director Gerente Zach Franklin

La Corporación para el Desarrollo de las Islas Falkland, FIDC, está empeñada en traer alguna forma para enseñar y formar con Inteligencia Artificial en las Islas, tras el interés demostrado por la comunidad empresarial según una reciente encuesta.

La encuesta sobre IA de la FIDC recibió 65 respuestas positivas de un abanico de empresas e industrias explicó el Director Gerente Zach Franklin, al hacer la presentación de un Informe sobre Actividad y Reforma al Directorio de la FIDC..

Análisis iniciales indican un elevado nivel de interés en entrenamiento específico de IA, a la vez que mejorar la comprensión de las herramientas disponibles para empresas y comercios de forma de incrementar eficiencia, competitividad y aprovechamiento de IA.

El departamento de Proyectos Estratégicos ahora se encuentra compilando un análisis completo de la encuesta para dilucidar enfoques.

Basados en esos resultados la FIDC esta planificando trabajar junto a Adapto South Atlantic en un proyecto conjunto para el suministro de entrenamiento específico de IA para empresas y comercios locales.