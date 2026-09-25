Falklands ‘calmas y firmes,’ acostumbradas a las ‘ruidosas amenazas’ de Argentina

MLA Ford dijo que la confianza de las Falklands no sólo descansa en el apoyo de otros, sino también en la elección democrática de los Isleños y en su derecho a determinar su propio futuro. (FITV)

Las Islas Falkland permanecerán ‘calmas’ y ‘firmes’ ante la renovada presión desde Argentina, tal lo cual afirmara el legislador MLA Jack Ford secretario del Legislativo el jueves pasado.

Al dirigirse a lo que definiera como el “incrementado ruido desde Buenos Aires” en semanas recientes, el legislador Ford dijo que las amenazas de sanciones y acciones legales contra las compañias trabjando en aguas de las Falklands, “no son nada nuevo”

“Hemos escuchado amenazas de esta naturaleza muchas veces durante muchos años”, sostuvo, agregando que a pesar de ello y en ese periodo las Islas han continuado “a crecer, a desarrollarse y prosperar”.

MLA Ford afirmó que los intentos de Argentina por socavar los éxitos de las Falklands lo más seguro es que como sucede, terminen reforzando la resolución y resiliencia de los Isleños.

El legislador se mostró muy complacido con el apoyo recibido por el gobierno del Reino Unido y del espectro político, al igual que el continuo compromiso del Ministerio británico de Defensa y de la fuerzas armadas estacionadas en las Falklands.

Empero MLA Ford dijo que la confianza de las Falklands no sólo descansa en el apoyo de otros, sino también en la elección democrática de los Isleños y en su derecho a determinar su propio futuro.

También apuntó a la decisión, esta semana, del gobierno de las Falklands de extender a las empresas las existentes licencias para la producción de hidrocarburos, la cual resaltó es ‘una clara señal de la confianza en el futuro de las Islas’.

“Esta Asamblea (Legislativa) permenece en calma; permanece firme en la defensa de nosotros los Isleños, en nuestro derecho a determinar nuestro futuro y nuestros derechos a desarrollar nuestros recursos naturales”, enfatizó MLA Ford.

Esta semana también el tema de la soberanía de las Islas Falkland fue elevado durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El Primer Ministro del Reino Unido, Andy Burnham – en su discurso ante la Asamblea el 22 de septiembre--, hizo referencia a las actuales circunstancias inciertas a nivel global, al igual que amenazas, tales como actores hostiles y enumeró el cambio climático y el crecimiento de IA (Inteligencia Artificial).

Igualmente el Primer Ministro afirmó que el Reino Unido, “permanecerá firme de cara a cualesquieras amenazas y desafíos al estado de Derecho.

“Y no solo de parte de Rusia, sino también de otros, incluyendo cuando amenazan los derechos de los Territorios Británicos de permanecer británicos, tal el caso de las Islas Falkland”.

El premier Burnham también se entrevistó con el Presidente Donald Trump por primera vez, y comentó a los medios tras la reunión que el Reino Unido defiende el derecho de los Isleños de Falklands a la auto determinación. “Solo quise que el presidente lo supiera directamente de mí, que esa es muy clara la posición británica, y comprendió muy bien lo que yo le estaba diciendo”

Igualmente dirigiéndose a la Asamblea General, el presidente argentino Javier Milei en su discurso criticó a Naciones Unidas, previo a sostener que el tema de las Islas Falkland es una “causa nacional” para Argentina. A continuación dijo que el proyecto petrolífero de Sea Lion es un “acto ilegal”, y llamó a negociaciones con el Reino Unido, “con vistas a encontrar una solución pacifica al reclamo”, agregando que Argentina “no permanecerá indiferente” hacia todos aquellos involucrados en la explotación del petróleo en aguas argentinas.

Tras el discurso del president Milei el gobierno del Reino Unido posteó una declaración en X, afirmando que el Reino Unido, “no tiene duda alguna sobre la soberania de las Islas Falkland, y de Islas de Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes de ambos territorios”.