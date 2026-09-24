Delcy Rodríguez anuncia ante la ONU que habrá elecciones en Venezuela, sin dar fecha

Fue el primer discurso de un jefe de Estado venezolano ante el pleno del organismo desde 2018, cuando intervino Nicolás Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su país celebrará elecciones, sin precisar cuándo, y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, “su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación”.

“La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede a esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables”, dijo antes del anuncio. Y añadió: “Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones y, en esa dirección, hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición”, en “igualdad de condiciones para todos”. Sobre el calendario señaló que “el pueblo venezolano, con su sabiduría ancestral, determinará el momento correcto”.

Rodríguez afirmó que Venezuela inició una transición “ordenada, institucional y verificable” hacia la democracia, y mencionó entre sus pilares una reforma del sistema de justicia y el “ejercicio responsable” de la política. Sostuvo que el país atravesó este año “dos grandes y dolorosas pruebas”: el “estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos”, y el doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 6.500 muertos. “Venezuela renace”, concluyó, en un discurso de menos de veinte minutos.

Fue el primer discurso de un jefe de Estado venezolano ante el pleno del organismo desde 2018, cuando intervino Nicolás Maduro. El tono contrasta con el de la propia Rodríguez en ese mismo foro en 2019, cuando como vicepresidenta dijo venir “en nombre de la Venezuela que no se arrodilla ante poder imperial alguno”, transmitió el saludo de Maduro y arremetió contra el “odio supremacista” y las “garras imperiales” de Trump.

No mencionó a Maduro en ningún momento. Su antecesor permanece detenido en Estados Unidos, junto a su esposa Cilia Flores, a la espera de juicio por cargos de narcotráfico y delitos relacionados, que rechaza. Antes de la intervención circularon videos en los que Rodríguez evitó responder si visitaría a Maduro en el centro de detención donde está recluido, en Brooklyn.

La presidenta encargada elogió además el acuerdo por el que Venezuela concedió a Estados Unidos acceso a más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una proporción que el Gobierno estadounidense sitúa en torno a una cuarta parte del total del país. Trump se había referido al pacto el día anterior, desde el mismo estrado, con la frase “al vencedor le pertenecen las riquezas”.

Según Axios, que cita fuentes de la Casa Blanca, Trump presionó a Rodríguez durante la reunión del martes para que convoque elecciones: “Al final, vas a tener que convocar elecciones”, le habría dicho. Ninguno de los participantes confirmó esa versión. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo planteó el miércoles en otros términos: dijo que el objetivo final son “elecciones libres y justas”, pero que antes hay que evitar un colapso económico. “Si se produce un colapso social o una crisis económica en Venezuela, no solo se ponen en peligro las elecciones, sino también la supervivencia de la democracia en el país”, afirmó.

Rodríguez asumió de forma encargada el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas, y enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad por no haber sido electa. En paralelo, el entorno de la líder opositora María Corina Machado denunció esta semana tres intentos frustrados de regresar al país desde Panamá, que elevan a siete el total en las últimas semanas.