El equipo de Machado denuncia tres intentos frustrados de regresar a Venezuela en 24 horas

El entorno de la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció esta semana que tres intentos de regresar a Venezuela desde Panamá, por vía marítima y aérea, fueron frustrados en aproximadamente 24 horas. Uno de ellos quedó registrado en un manifiesto de vuelo que la sitúa entre los pasajeros de una aeronave que no llegó a despegar; el documento no establece por qué.

“En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito. Suman siete intentos, sí, siete, en las últimas semanas. No la dejan regresar a su propio país”, publicó en X su asesor de relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu. Las causas de las cancelaciones provienen del relato de la periodista Idania Chirinos, de NTN24, que acompaña a Machado en Panamá: el lunes, una travesía marítima quedó suspendida cuando la empresa propietaria de la embarcación alegó averías mecánicas que Chirinos calificó de “extrañas”, pese a que el pasaporte de Machado ya había sido sellado por migración; el martes por la mañana, un vuelo hacia Aruba no despegó; y por la tarde se frustró el intento vía Curazao. “La Premio Nobel de la Paz está presa en Panamá”, afirmó Chirinos. Su hija, Ana Corina Sosa, confirmó al mismo canal que permanece en ese país.

El manifiesto correspondiente al tercer intento, obtenido por el portal UHN Plus, detalla un vuelo previsto para el martes 22 en una aeronave Beechcraft BE-90F, matrícula HP-4DMB, desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert de Ciudad de Panamá hacia el Hato de Curazao. Además de Machado figuran cuatro acompañantes: Monique Herrera, Rafael Alfonzo, Esteban Fraga y Ferdelin Bonilla, cuyo nombre aparece con grafías distintas según la fuente. Según El País, Alfonzo es lobista de la opositora en Washington y Bonilla, asesor del canciller panameño y directivo de una empresa eléctrica estatal; esos datos no fueron verificados de forma independiente.

El documento consigna además que Machado viajaría con un pasaporte panameño, con serial PD2000017. El portal que obtuvo el manifiesto lo describe como diplomático; El País sostiene que se trataría de un documento de viaje especial que Panamá concede por razones humanitarias a extranjeros con trayectoria pública comprobada, y que no implica adquirir una nueva nacionalidad. Su pasaporte venezolano está caducado desde hace años y las autoridades no se lo renuevan. El Gobierno panameño no se ha pronunciado.

Existen dos hipótesis sobre el origen de los impedimentos y ninguna está acreditada. El material de El País atribuye el bloqueo a Washington, citando información de Axios según la cual el número dos del Departamento de Estado, Chris Landau, habría autorizado un viaje anterior mientras el secretario de Estado adjunto para América Latina, Mike Kozak, comunicó que la política estadounidense es no facilitar el regreso de Machado. Por su parte, la propia dirigente denunció el 29 de junio que era el Gobierno venezolano el que había cerrado el espacio aéreo comercial para impedirle entrar.

El partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, recordó que la Constitución venezolana reconoce el derecho de los ciudadanos a entrar al territorio nacional y reclamó que las autoridades interinas garanticen el regreso de Machado y su participación política sin restricciones.

Consultado sobre el asunto, Trump negó haberle pedido que no volviera y afirmó que no le dijo nada al respecto. El secretario de Estado, Marco Rubio, había declarado días atrás que Machado puede volver a su país “cuando quiera”; preguntado esta semana sobre los intentos frustrados, evitó una respuesta directa y señaló que había pasado la jornada en la ONU.

Machado, fundadora de Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, salió de Venezuela a comienzos de diciembre de ese año para recibir el galardón en Oslo, tras más de un año y medio en la clandestinidad. Los intentos coincidieron con la presencia en Nueva York de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que participa en la Asamblea General y se reunió el martes con Trump.