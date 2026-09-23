Delcy Rodríguez califica de “histórica” su reunión con Trump y agradece su respaldo

Horas antes, en su discurso ante la Asamblea General, Trump había calificado a Maduro de “dictador fuera de la ley” y afirmó que cientos de presos políticos fueron liberados desde su captura en enero

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió como “histórica” su primera reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrada el martes por la noche en Nueva York a puerta cerrada y sin acceso de la prensa. Su mensaje en la red social X es la única versión disponible sobre lo conversado: la Casa Blanca confirmó el encuentro y los participantes, pero no difundió agenda ni resultados.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, escribió Rodríguez, que publicó además una fotografía junto al mandatario y agradeció el respaldo de su Administración.

Se trató de un encuentro informal al margen de la agenda oficial, previsto para las 19.40 en el hotel Lotte New York Palace de Manhattan, durante una recepción que Trump ofreció a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General. Participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el subjefe de gabinete, Stephen Miller. A diferencia de otras reuniones que Trump mantuvo esta semana en Nueva York, como la bilateral con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, esta no tuvo cobertura periodística.

Es el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión entre Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de Panamá, en 2015. Maduro permanece detenido en Estados Unidos, a pocos kilómetros del hotel donde se celebró la reunión, a la espera de juicio y con presunción de inocencia.

Horas antes, en su discurso ante la Asamblea General, Trump había calificado a Maduro de “dictador fuera de la ley” y afirmó que cientos de presos políticos fueron liberados desde su captura en enero. Sobre el acuerdo petrolero firmado el mes pasado con Caracas, que otorga a Estados Unidos acceso a más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, dijo: “Al vencedor le pertenecen las riquezas”, y lo describió como “quizás el mayor acuerdo jamás realizado”. Manifestó su expectativa de que fluyan unos 100.000 millones de dólares en inversiones hacia la industria petrolera venezolana. Presentó además la operación militar de enero como muestra de que Estados Unidos usará su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses en el hemisferio occidental.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes y mantuvo antes reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con los titulares del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; del Banco Mundial, Ajay Banga; y del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn. Según el organismo internacional, con Guterres abordó las reformas económicas en curso, la reestructuración de la deuda, iniciativas de diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos, así como “el camino hacia una democracia plena”. El canal estatal VTV describió los encuentros con los organismos financieros como reflejo de una “progresiva normalización de las relaciones”.

La reinserción diplomática venezolana no se limita a Washington: el 19 de septiembre, Caracas firmó en el palacio de Miraflores el restablecimiento de relaciones con Paraguay. Rodríguez intervendrá ante la Asamblea General este jueves.