Más de 40 piezas y 60.000 libras: los Amigos del Museo de las Falklands lanzan su web

FIMA Friends está registrada en el Reino Unido desde julio de 2016 y destina sus fondos a la investigación sobre la historia marítima del archipiélago y a la preservación de artefactos y archivos

Cuadro de Stanley pintado por De Martino

La organización benéfica británica que adquiere y envía al archipiélago piezas del patrimonio isleño lanzó un nuevo sitio web tras haber procurado más de 40 objetos, documentos y libros para las instituciones históricas de Stanley en la última década.

The Friends of the Falkland Islands Museum and the Jane Cameron National Archives, conocida como FIMA Friends, está registrada en el Reino Unido desde julio de 2016 y destina sus fondos a la investigación sobre la historia marítima del archipiélago y a la preservación de artefactos y archivos. Sus adquisiciones, obtenidas mediante subastas, compras directas y donaciones, van al Historic Dockyard Museum, a los Jane Cameron National Archives y a la biblioteca de Stanley. La más reciente es un óleo original que representa la acción en San Carlos durante la guerra de 1982. El sitio web es fimafriends.co.uk

“Hemos gastado más de 60.000 libras en los últimos 14 años, contribuyendo a colecciones de importancia histórica y ayudando a las instituciones a compartirlas con el público”, afirmó el presidente de la entidad, Graham Bound, quien fundó en 1979 Penguin News, el único periódico que se edita en el archipiélago. “Hemos asegurado que muchos objetos valiosos estén ahora donde pertenecen: en las Falklands.”

Entre las piezas repatriadas figura la primera imagen conocida de Stanley, una pintura de la ciudad poco después de su fundación realizada por el artista italiano Edoardo De Martino, cuyas obras también integran la Royal Collection en Londres. La organización localizó y compró además los recuerdos de Louis Baillon, el único habitante del archipiélago que ganó una medalla de oro olímpica, como integrante del equipo de hockey de Inglaterra en los Juegos de Londres de 1908.

La secretaria y fideicomisaria Karen Clapp, que encabezó el desarrollo del sitio, señaló que será el principal medio de la entidad para captar apoyos. “Es importante tener una huella digital que permita a la gente ver lo que hacemos y, igual de importante, sumarse con unos pocos clics”, dijo, y añadió que los fideicomisarios podrán ser contactados con mayor facilidad, en particular por quienes conozcan la existencia de algún objeto de valor histórico para el archipiélago.

El sitio también reúne información sobre charlas en línea previstas y acceso a grabaciones de conferencias anteriores sobre historia de la región. La organización ha financiado además exposiciones, publicaciones, formación y equipamiento especializado para el museo y los archivos.