Lula advierte contra la injerencia extranjera en la elección brasileña ante la Asamblea de la ONU

“La democracia brasileña pertenece a los brasileños”, afirmó hacia el final de su intervención

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su país no permitirá que actores internos ni externos socaven la elección del 4 de octubre, en un discurso que combinó la defensa de la soberanía nacional con una crítica de fondo al sistema multilateral.

“La democracia brasileña pertenece a los brasileños”, afirmó hacia el final de su intervención. “Brasil seguirá siendo un país soberano”. Antes había sostenido que América Latina enfrenta un resurgimiento de “ambiciones hegemónicas” e injerencia extranjera en procesos electorales, que “Brasil no pertenece al patio trasero de nadie” y que los intentos de dividir el mundo en esferas de influencia son “anacrónicos”. No mencionó a Donald Trump por su nombre. Sobre seguridad regional dijo: “No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas. Necesitamos cooperación para detener el flujo de armas y dinero que alimenta el crimen”.

Trump habló inmediatamente después, conforme al orden protocolar que asigna a Brasil la apertura del debate general desde 1955 y al país anfitrión el segundo turno. En su discurso sostuvo que “las acciones en Venezuela demuestran que Estados Unidos no permitirá ninguna amenaza contra América en ningún lugar del Hemisferio Occidental, y si es necesario usaremos nuestra incomparable potencia militar para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”. Anunció además negociaciones con Cuba a cargo del secretario de Estado Marco Rubio, durante cuyo pasaje la delegación cubana abandonó la sala, elogió la cooperación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y planteó sobre Irán la disyuntiva entre alcanzar un acuerdo o “aniquilar la República Islámica”.

No había reunión bilateral prevista entre ambos mandatarios. El diplomático brasileño Carlos Márcio Cozendey confirmó el 16 de septiembre que ninguna de las partes la había solicitado, aunque persiste la posibilidad de un encuentro informal como el de septiembre de 2025. Lula había anticipado la semana pasada que pretendía plantearle a Trump directamente que no interfiriera en la votación.

Las tensiones comerciales siguen abiertas. Desde el 22 de julio, determinados productos brasileños pagan un 25% adicional bajo la Sección 301 de la ley de comercio estadounidense, con exenciones para aeronaves, café, carne vacuna y jugo de naranja; desde el 24 de julio rige por separado un gravamen del 12,5% por trabajo forzoso, aplicable también a decenas de otras economías. El ministerio de Comercio brasileño calcula que el 23,1% de las exportaciones a Estados Unidos enfrenta los nuevos aranceles, en su mayoría acumulados, para un 37,5%. Brasil no ha tomado represalias mientras continúan las negociaciones, aunque Lula dijo el lunes a CNN que aún podría invocar su ley de reciprocidad si las conversaciones fracasan.

En el plano multilateral, Lula sostuvo que la ONU atraviesa uno de sus momentos más críticos y que “está fallando” en su misión de prevenir guerras. “El sentimiento que me mueve hoy es la indignación”, dijo, y atribuyó la parálisis al Consejo de Seguridad y al uso del veto por parte de sus miembros permanentes, práctica que Brasil objeta desde la primera Asamblea General, en 1946. Sobre Oriente Medio afirmó que generaciones de palestinos cargarán con el dolor del “genocidio de mujeres y niños”, una calificación contestada en el debate jurídico internacional, y criticó la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Sobre Ucrania dijo que no habrá “ganadores en el campo de batalla”. Reclamó además regulación para las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial, y defendió la evidencia científica frente a la desinformación climática.