La deuda pública británica roza los 3 billones de libras y equivale al 93,8% del PIB

Solo en agosto, el endeudamiento ascendió a 18.300 millones de libras, un 19% más que un año antes y 3.500 millones por encima de lo estimado por la OBR

La deuda neta del sector público del Reino Unido alcanzó 2.985,5 miles de millones de libras —casi 3 billones, unos 4 billones de dólares— a finales de agosto, equivalente al 93,8% del producto interior bruto, según los datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadística. El organismo señaló que se trata de niveles que no se registraban desde principios de los años sesenta.

La cifra supone 78.500 millones de libras más que un año antes, aunque su peso sobre la economía fue 1,3 puntos porcentuales inferior al de agosto de 2025, reflejo de un PIB nominal en crecimiento.

Desde el inicio del ejercicio fiscal en abril y hasta agosto, el sector público acumuló un endeudamiento de 77.300 millones de libras, un 2,7% menos que en el mismo período del año anterior, pero 8.100 millones por encima de la previsión de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Esa brecha se amplió con fuerza: un mes antes era de 2.300 millones. La comparación llega cinco semanas antes de la presentación del presupuesto británico, prevista para el 28 de octubre.

Solo en agosto, el endeudamiento ascendió a 18.300 millones de libras, un 19% más que un año antes y 3.500 millones por encima de lo estimado por la OBR. Según la ONS, el aumento se produjo porque el gasto creció más que los ingresos por impuestos y otras fuentes, en parte por el impacto de la inflación.

El Gobierno destinó además 8.800 millones de libras al pago de intereses de la deuda en agosto, la cifra más alta registrada para ese mes. De ese total, unos 2.100 millones corresponden al ajuste de capital de los bonos indexados, cuyo rendimiento varía con el índice de precios minoristas, un mecanismo que añade volatilidad a los costes de intereses.

No todos los indicadores apuntan en la misma dirección. El endeudamiento del ejercicio hasta agosto equivale al 2,5% del PIB, 0,2 puntos menos que un año antes, y constituye el décimo registro más bajo para un período de abril a agosto desde que existen series mensuales comparables, en 1993.

La secretaria jefe del Tesoro, Emma Reynolds, reafirmó el compromiso del Gobierno laborista de “mantener la disciplina fiscal” mientras busca impulsar el crecimiento económico.

Las cifras enmarcan el debate sobre gasto público que atraviesa Westminster. El 9 de septiembre, el primer ministro Andy Burnham comprometió ante la Cámara de los Comunes el cumplimiento de la meta de la OTAN del 3,5% del PIB para 2035, con un objetivo intermedio del 3%, mientras la líder conservadora Kemi Badenoch cuestionaba el costo del acuerdo sobre las islas Chagos y sostenía que una década era demasiado tiempo de espera.