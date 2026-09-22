Despliegan en el cementerio de Darwin una réplica de la bandera que exhibió la Selección argentina

La delegación permaneció una semana en las islas y recorrió Stanley, el cementerio de Darwin y distintos escenarios de los combates de 1982

Un grupo de veteranos argentinos de la guerra de 1982 y familiares de soldados caídos desplegó en el cementerio de Darwin, en las Falklands/Malvinas, una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, cuyo diseño la prensa argentina describe como una reproducción de la que mostraron los jugadores de la selección argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial de 2026. Es la primera vez que ese emblema se despliega en el archipiélago.

La delegación permaneció una semana en las islas y recorrió Stanley, el cementerio de Darwin y distintos escenarios de los combates de 1982. Los dos medios argentinos que cubrieron el viaje difieren sobre su composición: uno la describe como un grupo de once veteranos y familiares de la Agrupación 2 de Abril, de Avellaneda, y otro menciona participantes de La Matanza, La Plata y Córdoba. Para varios de ellos era la primera vez que pisaban el archipiélago desde el conflicto. Durante el homenaje entonaron el Himno Nacional frente a las tumbas y dejaron cartas, flores, camisetas y rosarios.

El cementerio de Darwin alberga 230 tumbas. De ellas, 121 sepulturas contenían 122 cuerpos sin identificar, marcados con la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”. En diciembre de 2016, Argentina y el Reino Unido encomendaron al Comité Internacional de la Cruz Roja, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense, la tarea de identificarlos. Las exhumaciones se realizaron entre junio y agosto de 2017 y el primer informe, de diciembre de ese año, identificó 88 cuerpos; las placas se colocaron en marzo de 2018. A abril de 2025 había 117 identificados y cinco pendientes.

Entre los familiares viajó Gramisci, hermana de Donato, muerto en combate pocos días antes de la rendición argentina y cuyos restos fueron identificados en 2018. “Pienso que este es su lugar. Por más que esté lejos de su familia, lejos de lo que fue su casa, es el lugar donde él, sin elegirlo, eligió estar”, dijo. Argentina rechazó en su momento las repatriaciones al considerar que los soldados ya estaban enterrados en territorio propio, lo que convirtió al cementerio en destino recurrente de visitas familiares desde hace unas dos décadas.

Ramón Robles, que lidera el grupo y combatió cerca del emplazamiento actual del cementerio, definió el viaje como “humanitario, para cerrar etapas”. Según relató, tramita un pasaporte nuevo después de cada visita para no conservar el sello de las autoridades del archipiélago, que interpreta como un reconocimiento de la administración británica. Según la cobertura de EFE, los integrantes del grupo coincidieron en considerar intrascendentes las recientes medidas del presidente Javier Milei sobre el reclamo de soberanía; esa apreciación aparece como una síntesis del cronista y no como una cita atribuida a una persona en particular.

La guerra de 1982 causó 649 muertos argentinos, 255 británicos y tres habitantes del archipiélago. Las Falklands/Malvinas son un territorio británico de ultramar cuya soberanía reclama Argentina; en el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener ese estatus.