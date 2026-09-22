De la Espriella no viaja a la ONU y delega el discurso de Colombia en su vicepresidente

“Ustedes saben que yo prometí no salir de Colombia y lo voy a hacer”, dijo el mandatario en un video difundido el viernes

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas y delegó en su vicepresidente, José Manuel Restrepo, la intervención del país, prevista para la tarde del jueves 24 de septiembre. Es la primera vez en la historia reciente que un vicepresidente colombiano asume esa representación.

La decisión responde a una promesa de campaña. “Ustedes saben que yo prometí no salir de Colombia y lo voy a hacer”, dijo el mandatario en un video difundido el viernes, en el que anticipó que Restrepo “va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que seguramente van a generar un gran impacto”. El congresista opositor Alejandro Ocampo sostuvo en la red social X que se trata del primer vicepresidente en pronunciar el discurso colombiano ante el organismo desde 1946, una referencia que no ha sido confirmada de forma independiente.

El eje central de la intervención será la seguridad, según acordaron el presidente y el vicepresidente en una reunión en Barranquilla, con la presentación de la estrategia de seguridad nacional del nuevo Gobierno. La Cancillería anticipó además ejes de inversión y “alianzas estratégicas”. Restrepo hablará inmediatamente antes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El vicepresidente llegó a Nueva York el domingo al frente de una delegación notablemente más reducida que las de gobiernos anteriores, e integrada por el canciller Ómar Bula, el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo. Viajó en vuelo comercial, en clase económica y en asiento del medio, según una fotografía que él mismo difundió. El lunes mantuvo encuentros con el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, empresarios del sector energético y el presidente dominicano, Luis Abinader. “Tenemos una agenda clara: atraer inversión, formar el talento que exige la inteligencia artificial y modernizar el Estado”, afirmó.

Las listas de reuniones previstas difieren según la fuente. El embajador Gaona mencionó a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Perú, Emiratos Árabes Unidos, Chile y Ecuador; otras coberturas añaden Arabia Saudita, Estonia y Suiza, e incluyen expresamente el fortalecimiento de la relación con Israel. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, le dio la bienvenida en X.

De la Espriella, en el cargo desde el 7 de agosto, ha matizado su posición sobre el organismo. En campaña lo calificó de “directorio político de la izquierda” y amenazó con retirar la delegación colombiana. Ya en el Gobierno, Bula confirmó ante el Congreso que Colombia permanecerá en el Consejo de Seguridad, para el que fue elegida en 2025 y donde su mandato concluye en diciembre de 2027.

La política exterior del nuevo Gobierno se ha alineado con Estados Unidos e Israel. La semana pasada, Colombia fue uno de los cuatro países que se abstuvieron en la votación que permitió a Palestina intervenir a distancia ante la Asamblea, tras la negativa estadounidense de visado a sus representantes: 152 países votaron a favor y Estados Unidos, Israel y Paraguay en contra. Washington mantuvo la semana pasada a Colombia en la lista de países que, a su juicio, no combaten de forma demostrada el narcotráfico, aunque con elogios explícitos al nuevo presidente.

La intervención del año pasado, la última del entonces presidente Gustavo Petro, derivó en el retiro de su visado estadounidense y su posterior inclusión en la lista de sanciones de la OFAC. Petro aludió al episodio el lunes en X: “Ahora que ya no daré un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, el último me metió en la OFAC”.