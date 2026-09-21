Estados Unidos investiga el disparo del ICE a un repartidor venezolano en Austin

Un agente del ICE descendió de una camioneta sin identificación, embistió el vehículo de Garcés Pérez y luego salió y disparó al menos cinco veces

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó e hirió a un hombre venezolano el domingo en Austin, Texas, mientras realizaba un reparto para DoorDash, en un hecho que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que investiga junto con el FBI y que generó reclamos de una investigación independiente por parte de autoridades locales.

El herido fue identificado por su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, como Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años. El tiroteo ocurrió alrededor de las 13.00 horas cerca de la intersección de la autopista 183 y Anderson Square, en el norte de la ciudad. Según el jefe de los Servicios de Emergencia Médica del condado Austin-Travis, Robert Luckritz, el hombre recibió un disparo en el torso y fue trasladado en condición grave pero estable. La abogada, en cambio, ubicó la herida “por la espalda, debajo del cuello”, y un testigo que pidió identificarse solo como “Juan” dijo haber visto dos impactos de bala en la espalda tras acercarse al vehículo. DoorDash confirmó que Garcés Pérez trabajaba como repartidor en ese momento y dijo estar investigando el hecho.

Las versiones sobre el origen del incidente también difieren. El concejal de Austin Mike Siegel, que acudió a la escena, afirmó que un agente del ICE descendió de una camioneta sin identificación, embistió el vehículo de Garcés Pérez y luego salió y disparó al menos cinco veces. La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, dijo que pudo haber existido una persecución a pie previa al disparo, aunque calificó la información de preliminar. El Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó haber recibido un pedido de asistencia del ICE para una persecución vehicular que involucraba el auto de Garcés Pérez.

Sobre el estatus migratorio del herido existen versiones enfrentadas. Un vocero del DHS aseguró que Garcés Pérez “entró ilegalmente” al país durante el gobierno de Joe Biden y que tenía una orden de deportación definitiva. La abogada Lincoln-Goldfinch, en cambio, declaró que, según la información disponible para su equipo, él había ingresado de forma legal y contaba anteriormente con un permiso de trabajo válido; la esposa del herido dijo desconocer cualquier orden de deportación y creía que su marido seguía en trámite migratorio. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada de forma independiente.

Garcés Pérez fue dado de alta del Centro Médico Dell Seton alrededor de las 16.30 horas y trasladado a custodia del ICE, según confirmó a la abogada un representante legal del hospital. Su familia no había podido comunicarse con él ni recibir información sobre su estado. El alcalde demócrata de Austin, Kirk Watson, condenó el hecho y anunció que la policía local, que no participó en el operativo, realizará una investigación independiente junto a los Texas Rangers. El vocero del DHS precisó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional lidera las indagaciones sobre el agente que disparó.

El congresista por Austin, Greg Casar, advirtió en la red social X que, si Garcés Pérez es deportado, “desaparece el testigo clave del tiroteo”, y envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, exigiendo una investigación y la preservación de las pruebas, incluida la permanencia del hombre en el país. El congresista Joaquín Castro reclamó la publicación de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.

El incidente se produce poco más de dos meses después de que el ICE disparara y matara en Houston al inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en un operativo en el que él no era la persona buscada, según reconoció el propio DHS; ese caso está siendo revisado por un gran jurado. Según un informe del Washington Post publicado en julio, al menos seis conductores han muerto y otros once resultaron heridos por disparos de agentes federales de inmigración desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. En enero, dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron baleados durante un operativo del ICE en Minneapolis.