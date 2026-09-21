El Gobierno de las Falklands/Malvinas extiende por cinco años todas las licencias petroleras

La licencia PL001 vencía el 31 de diciembre de este año y sus socios negociaban la prórroga con el Gobierno del archipiélago desde comienzos de 2026

El Gobierno de las Falklands/Malvinas anunció este lunes la extensión de todas las licencias de producción de hidrocarburos costa afuera vigentes, por un período inicial de cinco años con dos años opcionales adicionales a su discreción, y afirmó que la decisión cuenta con “el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido”.

Las licencias, todas actualmente en fase de exploración, quedarán sujetas a un avance satisfactorio de los concesionarios respecto de sus programas de trabajo. El Departamento de Recursos Minerales trabaja ahora con los titulares en programas ampliados para el período de prórroga, que incluirán compromisos de perforación de pozos adicionales de evaluación. El comunicado no precisó cuántas licencias abarca la medida ni quiénes las poseen; entre los titulares registrados figuran Rockhopper Exploration, con sus filiales Falkland Oil & Gas y Desire Petroleum, y Navitas Petroleum Development and Production.

El anuncio llega en un momento definido por el calendario: la licencia PL001 vencía el 31 de diciembre de este año y sus socios negociaban la prórroga con el Gobierno del archipiélago desde comienzos de 2026.

En paralelo, el Ejecutivo aprobó la adquisición por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited del 65% del área de PL001, operación anunciada el 2 de marzo y que quedaba pendiente de esta autorización. JHI Associates conserva el 35% restante a través de su filial JHI Falkland. El bloque abarca unos 1.126 kilómetros cuadrados en unos 500 metros de profundidad y limita al oeste con PL032, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion. JHI estima en 3.100 millones de barriles el conjunto de sus prospectos, con Tyche y Dinlas en torno a 400 millones de barriles recuperables cada uno; se trata de estimaciones de las empresas, no verificadas de forma independiente.

La MLA Cheryl Roberts, titular de la cartera de Comercio, Industria y Recursos Minerales, sostuvo que las extensiones “brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas”. Añadió: “Estos son nuestros recursos para desarrollar, y garantizaremos que se desarrollen de forma responsable, conforme a las mejores prácticas globales en materia ambiental y de seguridad, para aportar beneficios de largo plazo a las generaciones actuales y futuras”.

La medida se conoce seis días después de que el Foreign Office publicara una guía de respaldo a las empresas que operan en el archipiélago y tres días después de que la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificara de “inaceptables” los procedimientos argentinos contra esas compañías.

Argentina reclama la soberanía del archipiélago y sostiene que las licencias otorgadas por el Gobierno de las Falklands carecen de validez. Mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos sin sanción aplicada, tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos, y envió el jueves al Congreso un proyecto de ley que amplía las prohibiciones a todo recurso natural en la plataforma continental. Ninguna imputación ha sido probada. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.