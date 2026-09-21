Delcy Rodríguez llega a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, antes de reunirse con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó en la madrugada de este lunes a Nueva York para participar en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, días antes del encuentro previsto con el presidente estadounidense, Donald Trump, el martes.

Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Teterboro, en el condado de Bergen, Nueva Jersey, donde fue recibida por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco; y, por parte estadounidense, el encargado de negocios John Barrett. “Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

Su intervención ante la Asamblea General está fijada para el jueves 24 de septiembre. En el documento oficial del organismo, Rodríguez figura como jefa de Estado, designación protocolar de la ONU —Head of State— que formaliza su estatus ante el organismo.

El Ministerio de Comunicación e Información venezolano difundió previamente un mensaje en el que calificó la cita de “un momento cumbre” y afirmó que el país “recupera su estatus” y “se reincorpora a la dinámica diplomática del planeta”. Son expresiones del propio Gobierno venezolano sobre el sentido de esta visita.

El encuentro con Trump el martes, confirmado la semana pasada por el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, será el primero entre ambos mandatarios y, según ya establecimos, el primero entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión entre Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de Panamá, en 2015. Maduro, a quien Washington describe como “exdictador ilegítimo y narcotraficante”, permanece detenido en Estados Unidos a la espera de juicio, tras la operación militar que en enero terminó con su captura.