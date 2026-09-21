Bachelet retira su candidatura a la ONU tras el tercer sondeo del Consejo de Seguridad

“Estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuándo avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso”, dijo en un video difundido en sus redes sociales

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció el sábado que desiste de su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, un día después de la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad, en la que perdió posiciones respecto de rondas anteriores.

“Estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuándo avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso. Los resultados de los straw poll del Consejo de Seguridad me indican que ese momento ha llegado”, dijo en un video difundido en sus redes sociales. Atribuyó el contexto adverso a que “los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido”, y agregó: “No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima Secretaría General debe ser una mujer de América Latina”.

Las consultas son informales, no vinculantes y secretas, y se celebran entre los quince miembros del Consejo de Seguridad con tres opciones: aconsejar, desaconsejar o sin opinión. Sus resultados suelen filtrarse a la prensa. Según cifras preliminares publicadas por PassBlue, medio especializado en la cobertura del organismo, Bachelet obtuvo en la ronda del viernes un voto de “aconsejo”, once de “desaconsejo” y tres “sin opinión”, el nivel de rechazo más alto que registró durante el proceso; en julio había figurado en la cuarta posición. Tras estas consultas, los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— deben acordar una recomendación para la Asamblea General, y cada uno dispone de veto. António Guterres concluye su segundo mandato a fines de 2026.

Bachelet, de 74 años, presidió Chile entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018, fue la primera directora de ONU Mujeres, entre 2011 y 2013, y dirigió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entre septiembre de 2018 y junio de 2022. Su candidatura, presentada en febrero por el entonces presidente Gabriel Boric, aspiraba a convertirla en la primera mujer al frente del organismo y en la segunda persona de América Latina en ocupar el cargo, tras el peruano Javier Pérez de Cuéllar.

El 24 de marzo, el Gobierno de José Antonio Kast retiró el patrocinio chileno, tras evaluar “la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito”. La Cancillería chilena señaló que el país no respalda a ninguna de las opciones en competencia y reafirmó su compromiso con el multilateralismo y con una reforma del sistema de Naciones Unidas. El ministro del Interior y portavoz, Claudio Alvarado, sostuvo que el Ejecutivo había advertido, incluso antes de asumir, que se trataba de “una candidatura a la cual no se le veía una base de apoyo sólida”. Bachelet mantuvo el respaldo de México y Brasil; agradeció expresamente a Claudia Sheinbaum y a Luiz Inácio Lula da Silva.

Boric respondió el domingo en X que “la dignidad y coherencia” con la que encaró la postulación “será un ejemplo que permanecerá en la historia” y sostuvo que, “aunque haya una derrota temporal, esa derrota se convertirá en semilla para el futuro”. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que Bachelet cuenta con “credenciales incuestionables”. En Chile, el retiro derivó en reproches cruzados: sectores afines a Boric responsabilizaron a Kast por no sostener el apoyo estatal, mientras desde la oposición se atribuyó al gobierno saliente no haber consolidado respaldos internacionales antes de lanzar la candidatura.

Antes del retiro, la carrera reunía a cinco mujeres y tres hombres. La costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD, y la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, excanciller de su país, encabezan las consultas. El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, también perdió apoyos en la ronda del viernes.