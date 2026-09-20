Columnista británico propone que Londres se quede con la mitad de la renta petrolera de las Falklands

La columna describe la campaña argentina en términos de hostigamiento y califica el reclamo de soberanía de espurio

Una columna publicada este sábado en el diario británico The Telegraph propuso que el Tesoro del Reino Unido pase a percibir la mitad de los ingresos fiscales que genere la industria petrolera de las Falklands, a cambio de un aumento del gasto en defensa en el Atlántico Sur y de una ofensiva diplomática frente a Argentina.

El planteo, firmado por el columnista económico Matthew Lynn, altera el acuerdo vigente, según el cual el archipiélago conserva la totalidad de sus ingresos energéticos por tratarse de un territorio que debe autofinanciarse, con excepción de los costos de defensa. Lynn sostiene que ese esquema “claramente no puede sostenerse” ante el endurecimiento de la posición argentina, y argumenta que un territorio de unos pocos miles de habitantes difícilmente sabría qué hacer con la totalidad de los ingresos que podría generar la explotación.

La columna se publicó tres días después de que la jueza federal Mariel Borruto, del juzgado de Río Grande, en Tierra del Fuego, dictara una medida cautelar que ordena a Rockhopper Exploration y a Navitas Petroleum abstenerse de perforar, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburos en Sea Lion. La medida rige hasta que se complete una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina y exige a las empresas informar en diez días sobre el estado del proyecto, sus contratistas, financiadores y aseguradoras.

La demanda fue presentada a comienzos de septiembre por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y por una asociación de abogados ambientalistas, con fundamentos ambientales, de soberanía y procesales. Londres no reconoce la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre el archipiélago, por lo que el alcance práctico del fallo es limitado. En 2015 un juzgado de la misma provincia ordenó embargos por unos US$156 millones que nunca se ejecutaron.

Rockhopper y Navitas señalaron en un comunicado conjunto que sus licencias fueron otorgadas legalmente por el gobierno de las Falklands y que no prevén efectos materiales sobre el proyecto ni sobre su cronograma, con perforación prevista para comienzos de 2027 y primera producción en 2028.

Lynn cifra las reservas de Sea Lion en 900 millones de barriles y su valor entre £5.000 y £6.000 millones, y agrega que las estimaciones iniciales de este tipo de desarrollos suelen multiplicarse. La columna no identifica la fuente de esas cifras. El informe independiente más reciente sobre el proyecto, elaborado por Netherland, Sewell & Associates, trabaja con un supuesto de Brent a US$76 por barril y estima la capacidad de las dos primeras fases en 55.000 barriles diarios, a los que se sumarían otros 125.000 con un segundo FPSO.

La columna describe la campaña argentina en términos de hostigamiento y califica el reclamo de soberanía de espurio.