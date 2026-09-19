Trump anuncia la prohibición de CNN, MS NOW y Politico en la Casa Blanca, sin pasos para aplicarla

“Estoy orgulloso de anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a Fake News CNN, MSNOW y Politico la entrada a la Casa Blanca como resultado de su constante 'cobertura' de NOTICIAS FALSAS”, escribió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohíbe “con efecto inmediato” el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS NOW y al medio digital Politico, aunque al cierre del día no había indicios de que su administración hubiera adoptado ninguna medida para implementarlo y los periodistas de los tres medios seguían trabajando en la sede presidencial.

“Estoy orgulloso de anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo a Fake News CNN, MSNOW y Politico la entrada a la Casa Blanca como resultado de su constante 'cobertura' de NOTICIAS FALSAS”, escribió en su red Truth Social. Añadió que los medios no deberían poder “escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS” al cubrir a la Presidencia, sin citar ninguna nota o cobertura concreta que hubiera motivado la decisión, y anticipó que “otros medios de noticias falsas seguirán”.

Un equipo de CNN viajaba ese mismo viernes como pool televisivo asignado al vicepresidente J. D. Vance. Según la propia cadena, incluso funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos miembros del área de prensa, se enteraron por el posteo y quedaron buscando detalles sobre cómo afectaría el funcionamiento diario.

Consultado más tarde en el Despacho Oval sobre el alcance de la medida, Trump respondió: “Es una prohibición muy simple. No los quiero en mi oficina. No los quiero aquí. Diría que la prohibición iría tan lejos como sea posible”. Dijo que no había un motivo puntual para anunciarlo ese día y lo atribuyó a “historias acumuladas de los últimos años”. Mencionó además al New York Times y al Washington Post, y admitió que podrían seguir impugnaciones judiciales: “Creo que es bueno señalarlo, sobreviva o no”.

CNN calificó la medida de “asalto ilegal” a la libertad de prensa y afirmó que respalda plenamente a su equipo. Politico señaló que defenderá “vigorosamente” sus derechos bajo la Primera Enmienda. MS NOW, antes MSNBC, declinó comentar.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, que trabaja para Fox News, dijo que el organismo sale en “defensa” de colegas “señalados por hacer su trabajo” y sostuvo que está en juego “el derecho del pueblo estadounidense a recibir un relato completo e independiente” de la gestión presidencial.

Tres organizaciones especializadas anticiparon que la medida no resistiría un examen judicial. El Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia sostuvo que el pool de prensa constituye un “foro público” bajo la Primera Enmienda y que excluir periodistas por su línea editorial sería inconstitucional. El Reporters Committee for Freedom of the Press la describió como “discriminación por punto de vista de manual”. La Freedom of the Press Foundation la consideró ilegal.

Hay precedentes. En 2018, durante su primer mandato, Trump retiró la acreditación al corresponsal de CNN Jim Acosta y debió restituirla tras una demanda. En febrero de 2025, la Casa Blanca asumió el control del pool de prensa, gestionado durante más de un siglo por la asociación de corresponsales, y ese mismo mes restringió el acceso de la agencia AP a espacios limitados por el uso del término “Golfo de México”; ese litigio sigue abierto. CNN es uno de los cinco medios estadounidenses que filman video para el pool, de modo que una exclusión efectiva afectaría también la cobertura del resto de la prensa.