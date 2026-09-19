Falklands, recepción oficial para celebrar Dia de la Independencia de Chile

Una noche a puro Chile, la residencia oficial iluminada con los colores de la bandera chilena

Como es tradicional en las Islas Falkland, el Gobernador y la Asamblea Legislativa electa, felicitaron y celebraron con gran entusiasmo las Fiestas Patrias de Chile, en particular el 18 de setiembre, dia de la Independencia.

“Les deseamos a nuestros maravillosos amigos de Chile un Muy Feliz Dia de la Independencia de Chile”, se afirmó en Casa de Gobierno donde la comunidad chilena de las Islas fue invitada a festejar el aniversario de tan significativa fecha, celebración que los transandinos designan como las Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias pues duran dos días, 18 y 19 de setiembre: el 18 se conmemora la proclamcion de la Primera Junta de Gobierno patrio en 1810, y punto de partida del proceso de emancipación de Chile del imperio español, consolidado en 1818, y el 19 que se identifica como el “Dia de las Glorias del Ejército”

Delicias gastronómicas, despliegue de la rica cultura chilena, en la música, cantos, bailes, trajes típicos, de los orígenes y logros del país trasandino marcaron una velada en que las Falklands resaltaron los estrechos vínculos de larga data, y los cuales “orgullosamente compartimos con Chile y con la comunidad chilena de las Islas”.

“Comunidad que ha contribuido con entereza y mucho trabajo al desarrollo y afirmación de las Falklands”

Con ese motivo también la Casa de Gobierno, y residencia del Gobernador de las Falklands, fue iluminada a la caída del sol con los colores de la bandera chilena.