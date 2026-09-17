Un MLA de las Falklands/Malvinas dice que la defensa de las islas es “tecnología de última generación”

Un miembro de la Asamblea Legislativa de las Falklands/Malvinas afirmó que la defensa actual del archipiélago es suficiente, en respuesta a cuestionamientos planteados en Westminster sobre el mantenimiento de las fuerzas armadas y el equipamiento desplegado en las islas.

Lewis Clifton, integrante del Consejo Ejecutivo con la cartera de Servicios de Emergencia y Seguridad Insular, dijo a FITV que reciben briefings regulares del comandante de las Fuerzas Británicas en Sullivan House, sede del Gobierno insular en Stanley, que les dan “garantía absoluta” de que las islas están seguras. “Ha habido una serie de cuestiones planteadas recientemente en Westminster, y ha habido algunas declaraciones respecto del mantenimiento de nuestras fuerzas armadas aquí, los activos que hay aquí, el reemplazo de los Typhoon”, dijo, y agregó: “¿Por qué no íbamos a sentirnos seguros?”.

Clifton se refería al recambio de los cazas Typhoon Tranche 1 asignados a las islas por unidades Tranche 2, previsto para la rotación de noviembre a diciembre de 2027, que incorporan radar, aviónica y armamento más avanzados. La sustitución fue confirmada este mes en la Cámara de los Comunes por el ministro de Estado para Preparación Industrial de Defensa, Luke Pollard, en respuesta a una pregunta del diputado conservador Ben Obese-Jecty sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del archipiélago.

El legislador dijo que los miembros de la Asamblea fueron invitados a la base de Mount Pleasant poco después de asumir sus funciones, en diciembre pasado, y que allí vieron “de primera mano” una serie de nuevo equipamiento de misiles que se ha ido incorporando. “Tenemos aquí tecnología de última generación”, afirmó. No detalló de qué sistemas se trata ni ofreció cifras sobre el despliegue, y no hay verificación independiente del equipamiento al que se refirió.

Las declaraciones se producen en medio de un aumento de las tensiones entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. En las últimas dos semanas, el Gobierno argentino presentó denuncias penales y abrió procedimientos administrativos contra empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la zona, y el Reino Unido publicó una guía de respaldo a las compañías que operan allí, que Buenos Aires rechazó.