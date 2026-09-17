Falklands: Rockhopper recauda US$20 millones en fondos frescos para financiar el proyecto Sea Lion

Sam Moody, director ejecutivo de Rockhopper, comentó: “Estamos muy satisfechos con los resultados de la oferta pública y muy agradecidos por el apoyo constante de nuestros accionistas”

FPSO OSX-1

Rockhopper Exploration completó un plan para recaudar fondos frescos de sus accionistas, con el que espera obtener unos US$200 millones para financiar su inversión en el yacimiento Sea Lion, en las Falklands. La compañía, que cotiza en el mercado AIM de Londres, anunció este miércoles los resultados de su oferta abierta a accionistas, que recaudó un total de ingresos brutos de unos US$20 millones.

Rockhopper, que posee una participación del 35% en el desarrollo de Sea Lion, recaudó el dinero principalmente para financiar su parte en un segundo buque de producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO), el OSX-1.

La israelí Navitas, operadora de Sea Lion, estimó que un segundo FPSO podría incrementar la capacidad de producción en otros 125.000 barriles de petróleo por día (bopd). Las dos primeras fases del desarrollo utilizarán el FPSO Aoka Mizu, que tendrá una capacidad de producción de 55.000 bopd.

Navitas señaló que el costo de adquisición del OSX-1, sin contar los gastos de actualización, rondaría los US$125 millones. Los socios prevén el primer petróleo para el primer semestre de 2028, con trabajos de perforación y terminación que comenzarían a inicios de 2027.

Según el comunicado oficial de Rockhopper Exploration plc, los resultados corresponden a su Oferta Abierta a Accionistas Calificados, anunciada el 27 de agosto de 2026 y que, conforme a sus condiciones, cerró para aceptaciones a las 11.00 horas del 15 de septiembre de 2026.

La compañía informó que recibió aceptaciones válidas de accionistas calificados por un total de 24.242.324 acciones de la Oferta Abierta, lo que representa una suscripción de aproximadamente el 118% de las 20.529.259 acciones disponibles bajo la oferta.

Los accionistas calificados que solicitaron válidamente acciones de la Oferta Abierta recibirán su derecho básico completo. Las solicitudes de nuevas acciones ordinarias bajo el mecanismo de solicitud en exceso fueron reducidas de forma proporcional, conforme a los términos de la Oferta Abierta detallados en la circular.

En consecuencia, la Oferta Abierta recaudó ingresos brutos totales de aproximadamente US$20 millones (unos £14,4 millones) mediante la emisión de un total de 20.529.259 acciones.

Admisión y negociación

Las acciones de la Oferta Abierta, una vez emitidas, serán acreditadas como totalmente pagadas y tendrán los mismos derechos que las acciones ordinarias existentes, incluido el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones declaradas, realizadas o pagadas después de la fecha de admisión. Se solicitó a la Bolsa de Valores de Londres la admisión de las acciones de la Oferta Abierta a cotización en el mercado AIM (“Admisión”). Se espera que la negociación de estas acciones y la Admisión tengan lugar en torno a las 8.00 horas del 18 de septiembre de 2026.

Derechos de voto totales

La compañía confirma que, tras la Admisión de las acciones de la Oferta Abierta, prevista para el 18 de septiembre de 2026, el capital social ordinario emitido de la compañía estará compuesto por 1.071.968.721 acciones ordinarias de 1 penique cada una, con derecho a voto, sin que existan acciones ordinarias en cartera propia. Los accionistas podrán utilizar esta cifra de capital emitido como denominador para determinar si deben notificar su participación, o un cambio en ella, en la compañía, conforme a las normas de transparencia y divulgación de la FCA (el regulador financiero británico).

Sam Moody, director ejecutivo de Rockhopper Exploration, declaró: “Estamos encantados con los resultados de la Oferta Abierta y muy agradecidos por el continuo respaldo de nuestros accionistas. Esperamos poder informarles novedades a medida que sigamos avanzando en Sea Lion”.