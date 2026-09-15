Trump rechaza los pedidos de regular la IA y apunta contra el CEO de Anthropic

Trump sostuvo que existe una conspiración contra la IA y los centros de datos, y que el único beneficiario es China

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó este lunes los pedidos de la industria tecnológica para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y afirmó que su gobierno dispone de amplias facultades penales y regulatorias sobre esas empresas.

En mensajes publicados en su red Truth Social, Trump sostuvo que existe una conspiración contra la IA y los centros de datos, y que el único beneficiario es China. Calificó de bulo el temor a que la tecnología destruya a la humanidad y lo comparó con advertencias previas sobre el cambio climático. También apuntó directamente contra Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, a quien acusó de presentarse ahora como un angelito perfecto.

Las declaraciones responden a una secuencia que se aceleró en los últimos días. El 8 de septiembre, el investigador Jacob Coxon renunció a Anthropic con un mensaje en X en el que acusó a esa empresa y a OpenAI, donde también había trabajado, de apostar con la vida de todos. Evan Hubinger, jefe de Alignment Science de la propia Anthropic, respaldó públicamente sus afirmaciones y estimó en más del 10% la probabilidad de que la IA cause la extinción humana en la próxima década.

El sábado 12, Amodei publicó un ensayo de unas 3.900 palabras titulado “We Must Pace the Frontier”, en el que pidió reducir el ritmo de mejora de capacidades de los modelos. Fue explícito en que no propone detener el desarrollo, sino dar tiempo al trabajo de alineamiento y verificación. Planteó tres pasos: evaluadores externos integrados en los laboratorios, coordinación de estándares entre países democráticos y, eventualmente, coordinación global con China.

Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, respaldaron el planteo en las horas siguientes, al igual que Demis Hassabis, de Google DeepMind. Anthropic y OpenAI tienen salidas a bolsa previstas, un factor que varias coberturas señalaron como condicionante de la lectura del pedido.

Desde la administración, el zar de IA de la Casa Blanca, David Sacks, había cuestionado el sábado las motivaciones del sector: sostuvo que el impulso a desacelerar no es puramente altruista y responde a la exposición de las empresas a demandas por responsabilidad de producto. Agregó que China difícilmente se sume a un acuerdo global.

En el Congreso, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, reclamó el lunes una sesión informativa para toda la Cámara alta sobre los riesgos de la IA y sobre la falta de acción frente al desarrollo chino. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo esperar que Trump convoque a los responsables de las plataformas para discutir la responsabilidad de las empresas.

Anthropic no respondió de inmediato a pedidos de comentario sobre los mensajes de Trump.