Milei prepara un proyecto para endurecer sanciones contra empresas que operan en las Falklands

El paquete será una prueba legislativa para Milei, cuya coalición libertaria carece de mayorías en el Congreso

El presidente argentino Javier Milei prepara esta semana un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que operan en las Islas Falkland, en una medida que analistas consideran capaz de elevar la tensión con el Reino Unido más allá del sector petrolero.

La iniciativa, denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, modificará la Ley 26.659, que ya prohíbe las actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la plataforma continental en disputa y prevé inhabilitaciones de entre cinco y veinte años. Milei la anunció el 3 de septiembre en cadena nacional, junto con un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios vigentes. El texto ingresará por la Cámara de Diputados.

El proyecto se apoya en las actuaciones que el gobierno argentino dice haber abierto contra al menos 60 empresas y personas vinculadas a la exploración petrolera en torno al archipiélago, que Argentina denomina Malvinas y reclama como propio pese al control británico. Argentina invadió las Islas en 1982 y libró una guerra de diez semanas antes de rendirse ante el Reino Unido. Los isleños ratificaron su condición de Territorio Británico de Ultramar en el referéndum de 2013.

El asesor parlamentario Marcelo Seghini dijo a Reuters que el texto prevé penas más severas para las operaciones no autorizadas y extenderá las sanciones a empresas afiliadas y a otras actividades que afecten los recursos naturales argentinos. Según la misma fuente, el gobierno evalúa incluir a la industria pesquera, que sostiene buena parte de la economía isleña. El gobierno argentino no confirmó ese alcance ni respondió consultas sobre las empresas alcanzadas.

La medida sigue a la denuncia penal presentada la semana pasada contra compañías vinculadas al proyecto offshore Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration. Ambas sostienen que el proyecto cuenta con licencias válidas del gobierno de las Falklands y no prevén que las acciones de Milei descarrilen el desarrollo.

Un documento oficial al que accedió Reuters incluye entre las firmas alcanzadas a accionistas e intermediarios financieros como Vanguard, First Eagle, Canaccord, Interactive Investor y Hargreaves Lansdown. Las prestadoras de servicios petroleros SLB, Baker Hughes y Halliburton anunciaron en los últimos días que no participarán en actividades en las Islas.

El anuncio siguió a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición neutral de Washington en la disputa. Para Marcelo Elizondo, representante argentino ante la Cámara de Comercio Internacional, no se trató de un proyecto elaborado con tiempo: los dichos de Trump, afirmó, “crearon un clima que el gobierno buscó aprovechar rápidamente”.

El paquete será una prueba legislativa para Milei, cuya coalición libertaria carece de mayorías en el Congreso. El diputado opositor Aldo Leiva sostuvo que el presidente “está usando claramente Malvinas para el oportunismo político”.

Empresas e inversores evalúan si las sanciones podrían alcanzar a firmas con operaciones en Argentina, incluida la formación de shale de Vaca Muerta. El Congreso recibirá el martes el presupuesto 2027, con un aumento previsto del gasto en defensa.