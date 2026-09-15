Falklands, suspenden por otra zafra la recolección de huevos de pingüinos

Tradicionalmente y por muchas décadas los huevos de pingüinos fueron un clásico de la dieta de Falklands y de ahí la temporada de primavera en que se los recogía

Las licencias para recoger huevos de pingüinos Gentoo en las Islas Falkland han sido pausadas por otro año debido a los riesgos de bioseguridad además de la propia declinación de la población de dichas aves marinas.

Tradicionalmente y por muchas décadas los huevos de pingüinos fueron un clásico de la dieta de Falklands y de ahí la temporada de primavera en que se los recogía.

Según de informa la temporada anterior la Comisión de Medioambiente acordó una pausa de un año en el otorgamiento de dichas licencias, decisión que también se ha hecho extensiva para cubrir la temporada 2026/2027 de recolección de huevos.

Al realizar la presentación ante la Comisión, Emma Harte, a cargo de Medioambiente y Asesora en Políticas en esa especialidad del gobierno de las Islas, afirmó que la calidad reproductiva de la especie Gentoo estaba por debajo de los promedios a largo plazo, y existía el riesgo que la continua recolección de huevos de la especie podría estar acelerando la declinación y hasta quizá retrasando su resurgir.

Agregó que la gripe aviar en las Falklands permanece y existen riesgos tanto de bioseguridad como de seguridad pública asociadas con dichas observaciones.

Si bien el riesgo que los humanos contraigan la gripe es aviar es bajo, el riesgo se incrementa con una exposición prolongada y contacto próximo como lo pueden ser la tarea de recolección de huevos.

Se preguntó entonces si la recolección de huevos de gansos presentaba riesgos similares, y la Sra. Hare dijo que si bien el consejo sobre salud pública y seguridad pueden ser compartidos, el hecho es que la recolección de huevos de gansos no estaba incluido en un sistema de licencias, tal cual sucede con los pingüinos Gentoo. Agregó además que los gansos no se congregan en colonias por tanto quienes recogen huevos no estarían expuestos a largos periodos en medioambientes potencialmente infectados.

Vale recordar que cuando las Falklands todavía eran consideradas colonia, y no Territorio de Ultramar, y previo a la invasión argentina cuando la económica de las Islas se basaba en la explotación ovina, y no eran ni cerca de lo rico y desarrollado que las son ahora, una forma de alternar la dieta tradicional a base de capón y sus variedades, en primavera era con huevos de pingüino.

Se solía decir, huevos de pingüino saltados al desayuno, fritos al medio día y huevos duros a la hora de la cena.

Era la época de los grandes terratenientes ausentes, y tanto administradores de estancias como la gente común y pastores iban a la búsqueda de los preciados huevos. La tradición feneció, desapareció pero siempre algún memorioso queda. En cambio para los gansos la historia era distinta, del momento que competían con las ovejas con los mejores y más tiernos pastos en primavera, eran considerados como una plaga.