Falklands: Censo con nuevas preguntas y más atención a los adultos mayores

El Censo incluirá preguntas sobre vapeo y autos eléctricos

El Censo de hogares e individuos 2026 de las Islas Falkland, programado para el 18 de octubre incluirá preguntas sobre vapeo, proveedores de internet y autos eléctricos en los formularios, pero dejará para otra instancia todo lo relativo a jubilaciones y pensiones.

Si bien el Consejo Ejecutivo había dispuesto previamente que se plantearan preguntas sobre jubilaciones y pensiones en el próximo censo, por último se decidió que dicha información era preferible recogerla separadamente.

El expediente al respecto afirma que evaluar si las personas están adecuadamente provistas en su prestación y condición de retiro laboral, implica más que preguntarles tan solo si son beneficiarios de una pensión. La información relevante debe incluir titularidad de una vivienda, empleo, ahorros, contribuciones al régimen básico de pensiones y fondos acumulados, a la vez que informar el momento en que pretende jubilarse y como disponer de sus ahorros.

Aunque en los hechos el Censo prevé recoger información sobre edad, titularidad de vivienda y empleo, el expediente del Consejo Ejecutivo también resalta necesarias para un sondeo adicional preguntas sobre aportes al fondo de pensiones y/o el total de dichos fondos individuales acumulados, (ficha laboral).

Según dicho expediente es probable que muchos aportantes no sepan del monto de sus contribuciones al fondo de pensiones o el valor de una pensión ocupacional sin revisar el detalle de sus aportes o sin consultar a la oficina de pensiones.

Se agrega que sumar tales preguntas incrementaría la exigencia para los encuestados y arriesgaría que la gente fuera incapaz de llenar el formulario del Censo o llegasen hasta involuntariamente ofrecer información equivocada.

Recomienda por tanto que toda información relativa a las prestaciones de pensiones deba ser encarada separadamente, apelando a información ya en posesión del gobierno, donde posible, al igual que información adicional de grupos de seguimientos en materia de pensiones, derechos, obligaciones e impedimentos.

En la actualidad los contribuyentes tienen que cumplir con unos 2.200 aportes semanales durante su vida laboral para tener acceso a lo que se denomina en las Islas, una jubilación o pensión completa básica.

De todos modos el Censo de octubre incluirá preguntas nuevas sobre vapeo, es decir cuántas personas vapean y con qué frecuencia. La información se entiende será de ayuda a la política de salud pública y acompañará aquellas preguntas existentes relativas al capítulo sobre consumo de alcohol y tabaco.

A los hogares también se les solicitará saber cuál de los servicios de internet utilizan, en tanto las preguntas relativas a autos se hará extensiva a los eléctricos, lo cual contribuirá a saber con mejor precisión el informe sobre emisiones.

Como se dijo más arriba el censo que por ley se debe cumplir cada cinco años, tendrá lugar en octubre y la fecha elegida es del 18. La participación en el Censo es obligatoria para hogares y personas. Quedan exceptuados el personal de las fuerzas armadas británicas en las Islas y sus familias. Se resalta que las respuestas del Censo ayudaran al gobierno a tomar decisiones en materia de planificación, financiamiento de servicios públicos tales como educación, salud pública, vivienda e infraestructura.