Falklands: a fin de mes comienzan maniobras militares de amplia cobertura

Las operaciones serán entre el 27 de setiembre y 2 de octubre, utilizando municiones de fogueo, con apoyo aéreo de los cazas interceptores Typhoon

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland ha comunicado que a fines de setiembre y principios de octubre, el comando de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, BFSAI, procederá a realizar maniobras de entrenamiento en varias localidades de la Isla Este del archipiélago, incluyendo la capital Stanley, no descartándose posibles apoyos aéreos.

Las maniobras estarán a cargo de la Compañía de Paracaidistas 2 del ejército británico, actualmente cumpliendo funciones de Compañía Rotativa en el complejo de Mount Pleasant e incluirán los siguientes puntos San Carlos, Goose Green, Estancia, Darwin, el cerro de Wireless Ridge y Stanley.

Está previsto se desarrollen entre el 27 de setiembre y 2 de octubre, utilizando municiones de fogueo. El apoyo aéreo será de parte de los cazas interceptores Typhoon de la base de MPC.

El comando de las BFSAI agradece desde ya a la población por la comprensión y paciencia, al igual que el continuo apoyo que siempre brindan a las fuerzas armadas británicas en defensa de las Falklands.

Generalmente estas maniobras se realizan con apoyo de la FIDF, Fuerza de Defensa de las Islas Falkland, conjunto pequeño pero muy bien entrenado y equipado de las propias Islas, y que contribuye con su conocimiento del territorio.

Jautamente en estos días la FIDF estuvo cumpliendo con el período de reclutamiento anual, convocando a potenciales candidatos ofreciendo entrenamiento de combate, funciones de búsqueda y rescate, apoyo a civiles y desarrollar funciones ceremoniales.

En esta convocatoria se informó que se valoraba en especial candidatos con conocimientos de navegación en aguas de las Falklands, y experiencia en operar drones.