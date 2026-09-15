El Reino Unido publica una guía de respaldo a las empresas que operan en las Falklands/Malvinas

Londres sostiene que no alberga dudas sobre la soberanía británica sobre las islas y las aguas circundantes, y que no discutirá esa cuestión salvo que los isleños lo deseen

El Gobierno británico publicó este martes una guía dirigida a las empresas y particulares que desarrollan actividad económica en las Falklands/Malvinas o que suministran bienes y servicios al archipiélago, en la que ofrece asistencia a quienes reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de las autoridades argentinas.

El documento fue elaborado por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo junto con el ministerio que la propia publicación identifica como Department for Business, Innovation, Science and Trade, y llega nueve días después de que Argentina presentara una denuncia penal contra cinco sociedades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.

A quién se dirige

La guía se aplica a tres categorías: quienes operan en el archipiélago, quienes le suministran bienes o servicios, y quienes participan directa o indirectamente en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de recursos naturales.

Qué dice el Gobierno británico

Londres sostiene que no alberga dudas sobre la soberanía británica sobre las islas y las aguas circundantes, y que no discutirá esa cuestión salvo que los isleños lo deseen. Afirma que el archipiélago ha sido administrado de forma pacífica y efectiva desde 1833, con la interrupción de 1982, y que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre él ni su derecho interno resulta aplicable allí. Invoca el derecho de autodeterminación recogido en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas y de los dos pactos internacionales de derechos de 1966, y señala que la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental se rige por legislación isleña conforme a la Convención sobre el Derecho del Mar. Son posiciones del Gobierno británico, disputadas por Argentina.

El punto práctico

El pasaje con mayor valor operativo sostiene que el Reino Unido no advierte la base por la cual los tribunales de ningún país fuera de Argentina puedan ejercer legítimamente jurisdicción respecto de estas medidas. El documento aclara expresamente que no constituye asesoramiento legal y recomienda a las empresas que reciban comunicaciones argentinas obtener asesoría independiente sobre su caso concreto. También ofrece hacer explícita su posición ante cualquier compañía que busque garantías, incluidas filiales y proveedores presionados en terceros países. El contacto indicado es la Overseas Territories and Polar Directorate del FCDO, en King Charles Street, Londres SW1A 2AH.

Qué alcanzan las medidas argentinas

El Decreto 868/2026, del 4 de septiembre, designó a la Cancillería argentina autoridad de aplicación de la Ley 26.659, fijó diez días hábiles para el descargo y otros diez para la resolución, y obliga a los organismos públicos a informar en cinco días hábiles cualquier hecho presuntamente prohibido. Las restricciones pueden extenderse a accionistas directos e indirectos, entidades vinculadas y determinados proveedores, lo que explica que entre los alcanzados figuren fondos de inversión, bancos y una naviera. Argentina mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos, sin sanción aplicada, y presentó el 7 de septiembre una denuncia penal bajo el artículo 7 de esa norma, que prevé penas de cinco a diez años. Ninguna imputación fue probada.

Antecedentes

La guía afirma que medidas argentinas previas no impidieron el crecimiento de la economía isleña, sin detallar cuáles. En 2012, Argentina inhabilitó por veinte años a Borders and Southern Petroleum, Desire Petroleum, Argos Resources y Falkland Oil and Gas. En 2015, un fiscal ordenó embargar más de 156 millones de dólares en equipamiento internacional, incluidos buques, plataformas y cuentas bancarias.

La Asamblea Legislativa del archipiélago celebró la publicación en un comunicado cuyo texto reproduce en buena medida los términos de la guía. Argentina reclama la soberanía de las islas; en el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.