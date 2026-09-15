El empresario señalado como testaferro de Maduro admite su culpabilidad ante un tribunal de Miami

El empresario colombiano Alex Saab, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes en un tribunal federal de Miami de conspiración para lavar dinero vinculado al programa venezolano de alimentos subsidiados CLAP.

La audiencia de cambio de declaración estaba fijada ante la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida. Saab, de 54 años, enfrentaba un único cargo, castigado con un máximo de veinte años de prisión. Su abogado, Neil Schuster, declinó hacer comentarios y los términos del acuerdo con la fiscalía no eran públicos de inmediato. Tampoco se conocía la fecha de la sentencia ni si el acuerdo contempla algún tipo de cooperación.

La acusación sostiene que Saab y otras personas constituyeron una red de empresas para sobornar a funcionarios venezolanos que controlaban los contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción, el programa creado para distribuir alimentos básicos como arroz, harina de maíz y aceite a bajo precio en plena hiperinflación. Según la fiscalía, el esquema incluyó empresas ficticias, falsificación de registros de embarque y desvío de fondos de contratos públicos para importar alimentos desde Colombia y México. La acusación añade que, cuando las sanciones estadounidenses complicaron los pagos a los proveedores, los implicados recurrieron a la venta de crudo de la estatal PDVSA y canalizaron lo recaudado a través de cuentas bancarias en Estados Unidos. Las conductas atribuidas a terceros no han sido probadas.

No es su primer proceso en Estados Unidos. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde, durante una escala técnica de un vuelo con destino a Irán, y extraditado en octubre de 2021. Aquella causa, abierta en 2019, lo acusaba junto al también colombiano Álvaro Pulido de haber obtenido contratos de vivienda social entre 2011 y 2015 y de haber movido unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela. En noviembre de 2021, un juez desestimó siete de los ocho cargos porque Estados Unidos había garantizado a Cabo Verde, durante la extradición, que no lo procesaría por más de uno, a fin de ajustarse al máximo de pena admitido por la legislación caboverdiana. Esa desestimación alcanzó solo a Saab. Se declaró inocente del cargo restante.

Ese juicio nunca se celebró. En diciembre de 2023, Saab salió de la custodia estadounidense en un canje de presos entre los gobiernos de Joe Biden y Maduro, con clemencia presidencial. Venezuela liberó entonces a diez estadounidenses, a un excontratista militar prófugo y a una veintena de presos políticos. Saab fue recibido en Caracas por Maduro.

La causa actual se apoya en un esquema distinto del que motivó aquella excarcelación. Saab fue deportado a Estados Unidos en mayo por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en respuesta a la presión de Washington, que lleva más de una década persiguiendo al empresario. Maduro fue desplazado del poder y espera juicio en Estados Unidos, donde rige la presunción de inocencia.

Saab fue durante años uno de los empresarios más próximos al Gobierno venezolano, con capacidad para sortear las sanciones estadounidenses, colocar crudo e importar insumos en medio de la crisis económica.