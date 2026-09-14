Sondeos muestran desconfianza argentina ante el giro de Milei sobre las Falklands/Malvinas

Foto: Nicolás Aguilera/AFP

Dos consultoras privadas argentinas difundieron esta semana mediciones que apuntan a una recepción adversa del giro del presidente Javier Milei sobre las Islas Falkland/Malvinas, pese a que el reclamo de soberanía cuenta con amplio consenso en la sociedad argentina.

La consultora Analogías, que relevó al gobierno nacional entre el 5 y el 8 de septiembre, informó que el 61% de los encuestados manifestó desconfianza sobre la nueva postura presidencial: el 49,8% dijo no creerle nada y el 11,2% creerle poco. La consultora no publicó ficha técnica con tamaño de muestra ni margen de error.

Monitor Digital, que analizó 89.900 menciones sobre el gobierno en redes sociales, ubicó la cuestión de las Islas como el segundo eje de la conversación digital oficial, asociado a términos como soberanía, medidas, Reino Unido y Estados Unidos. Su director, Diego Corbalán, sostuvo ante Perfil que el volumen no se tradujo en apoyo: “De alguna forma, el gobierno logró instalar el tema, pero no está claro que todo sea para su beneficio.”

El mismo estudio relativizó el alcance del asunto fuera del ámbito político. Sobre casi mil tendencias registradas en Google en la semana posterior a la cadena nacional del 3 de septiembre, el grupo asociado a las Islas apareció recién en el puesto 27, con unas 50.000 búsquedas, y la categoría de política exterior reunió el 0,8% del total, muy por debajo de deportes y entretenimiento.

La secuencia se inició con esa cadena nacional, en la que Milei reclamó la soberanía del archipiélago y anunció medidas contra la explotación petrolera. Al día siguiente el gobierno confirmó sanciones contra personas y empresas vinculadas a esa actividad, y esta semana prepara el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Los anuncios llegaron después del episodio del Mundial de julio, cuando la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, avaló la prohibición de banderas y camisetas con alusiones a las Islas durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Los propios jugadores desafiaron la medida desplegando una bandera al término del partido, y el episodio derivó en la suspensión del tratamiento del proyecto de extranjerización de tierras en el Senado.

El domingo la Casa Rosada distribuyó a la prensa un video institucional realizado por Santiago Oria, director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, que combina declaraciones de Milei, comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición neutral de Washington, e imágenes del partido contra Inglaterra, con música de tribuna de fondo. La pieza fue replicada por Milei y por dirigentes de La Libertad Avanza.

Corbalán cuestionó la estrategia en términos políticos: al adoptarla, afirmó, los libertarios “abrazan toda la modalidad del kirchnerismo populista”, algo que describió como chauvinismo.

Los isleños ratificaron su condición de Territorio Británico de Ultramar en el referéndum de 2013, con el 99,8% de los votos.