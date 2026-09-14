Las Falklands donan £40.000 al llamamiento de la Cruz Roja por las inundaciones en Nepal

La crecida repentina arrasó el 26 de agosto la región septentrional del país y destruyó viviendas, carreteras y puentes, dejando comunidades enteras incomunicadas

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland aprobó una donación de £40.000 a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para respaldar su respuesta de emergencia a las inundaciones que devastaron el norte de Nepal.

La crecida repentina arrasó el 26 de agosto la región septentrional del país y destruyó viviendas, carreteras y puentes, dejando comunidades enteras incomunicadas. Los distritos más golpeados fueron Rasuwa y Nuwakot. La IFRC estima que unas 93.000 personas resultaron afectadas. La Asamblea Legislativa cifró en más de 1.300 los muertos; la policía nepalí confirmó 469 en los días posteriores al desastre y los organismos humanitarios mantienen que miles de personas continúan desaparecidas, entre ellas más de 500 extranjeros.

La causa aún se investiga, aunque los primeros indicios apuntan al colapso de un glaciar cerca del pico Langtang Lirung, aguas arriba, que habría provocado una descarga súbita de agua sobre el río Bhote Koshi.

La donación apoyará el trabajo de la IFRC y de la Sociedad de la Cruz Roja de Nepal, cuyos equipos operan en el terreno con agua potable, refugio, primeros auxilios y suministros de emergencia. La IFRC liberó casi un millón de francos suizos de su fondo de respuesta ante desastres el mismo día de la catástrofe y al día siguiente lanzó un llamamiento de emergencia por 25 millones de francos suizos.

Las Falklands mantienen un vínculo prolongado con Nepal. Soldados gurkas participaron en la liberación de las Islas en 1982 y dos murieron a consecuencia del conflicto: el cabo interino Budhaprasad Limbu, del 1.er Batallón del 7.º Regimiento de Fusileros Gurkas, falleció el 24 de junio en Goose Green cuando su pala detonó una granada durante las tareas de limpieza del campo de batalla, y el cabo Krishnakumar Rai, de los Queen's Gurkha Engineers, murió meses después en una explosión de munición mientras realizaba trabajos similares. Ambos tienen memoriales inaugurados en las Islas en 2019. Unidades gurkas han seguido prestando servicio en el archipiélago desde entonces.

El presidente de la Asamblea Legislativa, MLA Jack Ford, señaló: “Nuestro pensamiento está con todos los afectados por este terrible desastre. Las Falklands saben lo que significa depender del coraje y la generosidad de otros en la propia hora de necesidad, y el pueblo de Nepal ocupa un lugar especial en nuestra historia. Esta donación es una expresión sentida de la solidaridad y la gratitud que siente nuestra comunidad hacia ellos.”