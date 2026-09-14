Falklands: el avión cisterna Voyager de la RAF regresa al MPA tras apoyar el esfuerzo estadounidense en Irán

La necesidad de reforzar a los aliados en Medio Oriente tras el ataque estadounidense e israelí contra Irán obligó a la RAF a retirar en abril el avión cisterna Voyager apostado en las Falklands

Las defensas aéreas de la RAF que protegen las Islas Falkland se han visto reforzadas con el redespliegue de un avión cisterna Airbus A330 Voyager en la base aérea de Mount Pleasant, tras un intervalo de cinco meses.

La necesidad de reforzar a los aliados en Medio Oriente después del ataque estadounidense e israelí contra Irán en la primavera boreal obligó a la RAF a retirar en abril el avión cisterna Voyager que tenía apostado en las Falklands.

Sitios web de rastreo aéreo de fuente abierta mostraron que un Voyager de la RAF voló hacia la isla Ascensión a fines de agosto y llegó a Mount Pleasant el 3 de septiembre. Desde entonces ha estado realizando patrullajes junto al destacamento de cazas Eurofighter Typhoon de la RAF en las Falklands.

En noticias relacionadas, las Falklands están actualizando sus capacidades defensivas y han lanzado una convocatoria de reclutamiento dirigida a un círculo restringido de participantes, entre ellos operadores de drones que están siendo evaluados. Según se informó en el Reino Unido, las Falklands están contratando principalmente a británicos con experiencia en pilotaje de drones.

Si bien la fuerza de voluntarios local, la FIDF, trabaja en estrecha colaboración con el personal militar británico en el MPC para resguardar las remotas islas del Atlántico Sur, ha manifestado además interés en candidatos con integración regional, habilidades de navegación y experiencia en operación de drones.

La última controversia con Argentina en torno a los reclamos territoriales sobre las Falklands llevó a la ministra del Foreign Office, Kirsty McNeill, a declarar ante los Comunes que no existe duda alguna sobre la soberanía británica, y a reafirmar el compromiso del gobierno de salvaguardar las libertades democráticas de los isleños.

Las defensas de las Islas han sido objeto de renovado escrutinio político tras la escalada de tensiones impulsada por el presidente Milei, con el Parlamento buscando garantías claras sobre las responsabilidades estratégicas ampliadas del Reino Unido.

Milei capitalizó además los comentarios de Trump que sugerían que Washington estaba revisando su posición sobre la disputa, presentándolos como prueba de que las actitudes internacionales hacia los reclamos argentinos están cambiando.