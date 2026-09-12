Trump dice que podría “resolver” un eventual conflicto por las Falklands/Malvinas

Trump dijo que no sabe si desde Gran Bretaña estarían dispuestos a viajar tan lejos, que se trata de “semanas en barco” y que el Reino Unido tiene “un pequeño problema con la inmigración”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado en Dublín que espera ser convocado si se produce un nuevo conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las Falklands/Malvinas, al que describió como un “desastre potencial”, y sostuvo que probablemente podría resolverlo.

Trump habló ante periodistas junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin, durante una visita de dos días a Irlanda. Consultado sobre si había tratado el asunto en su conversación telefónica de la semana pasada con el primer ministro británico, Andy Burnham, no respondió de forma directa y señaló que la cuestión es “muy interesante” y que “aquí vamos de nuevo”.

En la misma intervención puso en duda la disposición británica a desplegar fuerzas en el Atlántico Sur ante una eventual invasión como la de 1982. Dijo que no sabe si estarían dispuestos a viajar tan lejos, que se trata de “semanas en barco” y que el Reino Unido tiene “un pequeño problema con la inmigración”, otro “con la energía” y otros asuntos que atender. Añadió que, por ahora, hay dos países que no están conformes respecto del archipiélago.

Trump on the Falkland Islands:



I don't know if the British would be willing to travel that far. It's very far away; you are talking about weeks by boat.



I am sure I will be called into that potential disaster.



I will probably be able to settle that. pic.twitter.com/MPrQ0UwnW2 — Clash Report (@clashreport) September 12, 2026

Las declaraciones continúan la línea de una entrevista con el canal británico GB News, en la que eludió responder si Estados Unidos acudiría en auxilio del Reino Unido. Allí recordó la guerra de 1982, afirmó que los británicos se condujeron bien, señaló que el archipiélago queda muy lejos y reprochó la ausencia británica en la campaña militar contra Irán, mencionando que el Reino Unido recibe una parte importante de su petróleo a través del estrecho de Ormuz. Consultado por separado por la BBC sobre si la posición estadounidense estaba bajo revisión, respondió que revisa todas las posiciones y que esta es una más. En ningún momento afirmó que no respaldaría al Reino Unido.

Estados Unidos nunca ha fijado una posición formal sobre la soberanía del archipiélago, aunque reconoce la administración británica de hecho y prestó apoyo a la campaña militar de 1982.

El miércoles, Burnham dijo en la Cámara de los Comunes que su gobierno será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños a elegir ser británicos. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con tres votos en contra.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada. El presidente argentino, Javier Milei, reiteró el reclamo de su país en un mensaje televisado y afirmó que las islas “son nuestro futuro”. Su gobierno presentó el lunes una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion y elevó a 60 el número de personas y compañías alcanzadas por procedimientos administrativos, que siguen abiertos y sin sanción aplicada. El jueves, el Departamento de Estado aprobó una posible venta de cuatro helicópteros Black Hawk a Argentina por 140 millones de dólares.

La guerra de 1982 duró 74 días y dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres isleñas muertos.