Estados Unidos aprueba la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a Argentina por 140 millones

Según el comunicado, la venta respalda los objetivos de política exterior y seguridad nacional estadounidenses al mejorar la seguridad de un aliado extra-OTAN

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipamiento asociado a Argentina por un costo estimado de 140 millones de dólares, y notificó la operación al Congreso, que dispone de un plazo de revisión antes de que pueda avanzar.

La notificación, emitida el 10 de septiembre con el número 26-79, precisa que el Gobierno argentino solicitó adquirir las cuatro aeronaves y dos motores T700-GE-701D. El paquete incluye además una grúa de rescate, un sistema de inserción y extracción por cuerda rápida, gancho de carga, helibalde para el combate de incendios, transpondedores de identificación, radios de alta y muy alta frecuencia, tanques auxiliares internos, repuestos, equipos de entrenamiento y apoyo logístico. El contratista principal será Sikorsky, filial de Lockheed Martin, con sede en Stratford, Connecticut. No se conoce ningún acuerdo de compensación industrial asociado y la operación no requiere destinar personal estadounidense adicional al país.

Según el comunicado, la venta respalda los objetivos de política exterior y seguridad nacional estadounidenses al mejorar la seguridad de un aliado extra-OTAN al que describe como factor de estabilidad política y progreso económico en Sudamérica. Los usos previstos son seguridad fronteriza, combate al crimen transnacional y asistencia humanitaria ante desastres. El texto añade que la operación no alterará el equilibrio militar básico en la región ni afectará la preparación defensiva estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, anunció la decisión en la red social X y señaló que las aeronaves llegarán reacondicionadas y en entregas escalonadas. Ninguna de esas dos precisiones figura en el comunicado oficial.

La notificación se produce días después de que Trump eludiera responder si Estados Unidos acudiría en auxilio del Reino Unido ante un eventual conflicto por las Falklands/Malvinas. Consultado por el canal británico GB News, dijo que había seguido de cerca la guerra de 1982, que los británicos se condujeron bien y que el archipiélago queda muy lejos. Añadió que el Reino Unido “no estuvo ahí para ayudarme” durante la campaña militar contra Irán y que había pedido el envío de barcos a la OTAN y al anterior primer ministro británico. Preguntado por separado por la BBC sobre si la posición estadounidense estaba bajo revisión, respondió que revisa todas las posiciones y que esta es una más.

Estados Unidos nunca ha adoptado una posición formal sobre la soberanía del archipiélago, aunque ha reconocido la administración británica de hecho. El portavoz del primer ministro Andy Burnham, Tom Wells, calificó la posición británica de sostenida e inalterable y remitió al referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar. Nile Gardiner, exasesor de Margaret Thatcher vinculado a la Heritage Foundation, sostuvo ante GB News —el mismo canal que realizó la entrevista a Trump— que ningún funcionario de la Administración le ha indicado que esa posición vaya a cambiar, y mencionó expresamente la venta de helicópteros.

Las notificaciones de este tipo suelen originarse con meses de anticipación respecto de su publicación.