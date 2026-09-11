Un hombre con raíces en las Falklands/Malvinas obtiene el DNI argentino y lo pide para la hija de su pareja

La legislación argentina contempla la inscripción de esos nacimientos, aunque las solicitudes efectivas han sido escasas y la mayoría de los residentes se identifica con la ciudadanía británica

Un hombre vinculado a las Falklands/Malvinas obtuvo en julio su documento nacional de identidad argentino y gestiona ahora documentación argentina para la hija de su pareja, nacida en el archipiélago, según hizo público él mismo.

Jamie Falkland Anderson, residente en Gales, tramitó el documento el 3 de julio en el consulado argentino en Londres y decidió difundir su caso. Una fuente consular consultada por el diario argentino Clarín señaló que el trámite prosperó en esa sede porque Anderson “nació en Argentina” y reside en Gales. El interesado, en cambio, sitúa su nacimiento en las islas, donde vivió y trabajó durante años, entre otras tareas como capataz y en el área de mantenimiento, y con vinculación al sector de exploración petrolera. La discrepancia sobre su lugar de nacimiento no está aclarada en las versiones difundidas hasta ahora.

Anderson se trasladó a Gran Bretaña en 2000, regresó posteriormente a las islas y desde 2014 mantiene una relación con una mujer isleña a la que había conocido en su etapa escolar. Explicó que resolvió gestionar la documentación argentina por su desacuerdo con el gobierno local y con sectores de la sociedad del archipiélago.

La segunda gestión que impulsa no se apoya en un vínculo de filiación, ya que no es padre de la adolescente, sino en el lugar de nacimiento de la joven. Según la misma fuente consular, ese trámite se tramita en Argentina y no en Londres, porque desde el criterio jurídico argentino la joven nació y reside en territorio nacional, sobre el cual el consulado en el Reino Unido carece de competencia. Ese criterio deriva de la posición argentina, que considera las islas parte de su territorio, y no es compartido por el Reino Unido ni por el gobierno del archipiélago.

La cuestión de qué documentación argentina pueden obtener las personas nacidas en las islas tiene antecedentes. La legislación argentina contempla la inscripción de esos nacimientos, aunque las solicitudes efectivas han sido escasas y la mayoría de los residentes se identifica con la ciudadanía británica.

La soberanía del archipiélago permanece en disputa entre el Reino Unido, que lo administra como territorio de ultramar, y Argentina, que lo reclama. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus británico. La cuestión atraviesa un momento de tensión: en la última semana, el Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion y elevó a 60 el número de personas y compañías alcanzadas por procedimientos administrativos, mientras el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmaba en la Cámara de los Comunes que su gobierno será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños a elegir ser británicos.