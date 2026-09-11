Un diputado chileno equipara las Falklands/Malvinas británicas con Magallanes chileno

“Es decir, así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”, dijo Avendaño

Un diputado chileno comparó durante una sesión parlamentaria la soberanía británica sobre las Falklands/Malvinas con la chilena sobre el Estrecho de Magallanes, una posición que contradice la línea oficial del Gobierno de Santiago, que respalda el reclamo argentino sobre el archipiélago.

Javier Olivares Avendaño, integrante del Partido de la Gente y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, formuló la comparación el martes en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados: “Es decir, así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”. El Partido de la Gente es una formación de centroderecha surgida en 2019 y sin representación en el Gobierno.

La intervención se produjo en medio de una controversia bilateral abierta el 23 de agosto, cuando el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, mencionó en un programa de streaming a Magallanes, el sur y el paso de Drake como espacios de soberanía, y describió la zona como una llave bioceánica. Chile envió una nota de protesta y su canciller, Francisco Pérez Mackenna, calificó de indiscutible la soberanía chilena sobre el Estrecho, fundada en los tratados de 1881 y 1984.

El episodio se distendió tras una llamada del ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, a su par chileno, Fernando Barros Tocornal. Según el Ministerio de Defensa de Chile, Presti atribuyó las expresiones de Valverde a una confusión y aseguró que el oficial conoce la legislación y los tratados vigentes.

El 3 de septiembre, los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei firmaron en Santiago una declaración conjunta según la cual el régimen jurídico del Estrecho es el establecido por esos dos tratados, plenamente vigentes y de carácter definitivo. La prensa chilena destacó que es la primera vez que Argentina consigna en un documento oficial la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho. En el mismo encuentro, Kast reiteró el apoyo de Chile a los derechos soberanos argentinos sobre las islas del Atlántico Sur y llamó a reanudar las negociaciones con el Reino Unido.

La controversia se reabrió horas después, cuando el canciller argentino Pablo Quirno describió a su país como bioceánico al referirse a la base naval proyectada en Tierra del Fuego, y la senadora Patricia Bullrich mencionó el control del Estrecho entre los objetivos estratégicos argentinos. Bullrich envió luego una carta en la que atribuyó sus dichos a una confusión con el canal Beagle, reconoció que el Estrecho pertenece en su totalidad a Chile y pidió transmitir sus disculpas a Kast.

Esa segunda ronda activó a la oposición chilena. El mismo martes, la Cámara aprobó por 57 votos contra 49 y una abstención interpelar a Pérez Mackenna, que se convertirá en el primer ministro del gabinete de Kast en comparecer ante el Congreso. La sesión está prevista para el 28 de septiembre, con un cuestionario de trece materias que incluye la vigencia del decreto argentino 457/2021, cuyo texto alude al control conjunto del Estrecho y que Buenos Aires reconoció como una formulación errónea sin haberla derogado.

La soberanía de las Falklands/Malvinas permanece en disputa entre el Reino Unido y Argentina, que la reclama. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes del archipiélago optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.