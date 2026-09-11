Falklands se pregunta, cómo un país tan orgulloso cayó entregado al populismo de Trump?

Los argentinos presumiblemente eligieron a Milei porque estaban exhaustos con el existente modelo crónico de inflación y estancamiento económico.

Si las circunstancias no fueran de la forma que se han estado desarrollando, sentiría mucha pena por los argentinos. Imaginense que Uds. son las “personas más ‘piolas’” en America del Sur y tienen como presidente a Javier Milei, afirma en su primera línea la editorial de esta semana del semanario Penguin News, el cual normalmente busca reflejar la opinión pública predominante en las Islas Falkland.

Siempre trato de ponerme en la posición/trampa de insultar a los jefes de estado argentinos, si bien también debo admitir que hubo alguna vez algún icónico incidente, pero de todos modos resulta intensamente humillante para gente tan orgullosa ver a su presidente ofrecerse con espíritu tan entreguista, por no usar otros términos, con Donald Trump y Benjamin Netanyahu, cuando se trata nada menos que del tipo que ustedes votaron y llevaron al cargo.

Por tanto se puede afirmar que no supongo haya tenido grandes cosas para decir de los sucesivos líderes de nuestro país vecino. Sería difícil del momento que su puntería principal ha estado en causar con variados grados, dificultades para las personas de estas Islas.

Pero al mismo tiempo he seguido, hasta cierto punto sus carreras y desempeño, y también he notado logros, avances, sean ellos mejoras en los ingresos de pensiones y de niveles de vida o el procesamiento de los ex militares integrantes de las Juntas de Gobierno.

Por qué entonces un país con fuerte movimiento Peronismo, sindicalizado y tradición política estatal intervencionista, pudo terminar con un presidente libertario apegado a un derechista como lo es Donald Trump?

Bueno, la verdad es que desafortunadamente los logros de ex lideres muy a menudo no eran durables y los argentinos presumiblemente eligieron a Milei porque estaban exhaustos con el existente modelo crónico de inflación y estancamiento económico.

Por tanto ahora tenemos en Argentina una extraña versión de la tensión, con un Milei, al mejor estilo populista de Trump gobernando un país de profundas raíces peronistas en los sindicatos y con tradiciones prevalentes del sector publico.

Pero aparentemente las cosas se le están complicado a Milei.



Según La Nación entre los trabajadores sindicalizados argentinos, y en base a una encuesta del 2026, un 70,8% desaprueban del gobierno de Milei, en tanto su aprobación nacional también ha caído de forma considerable.

Y es precisamente por esto que el presidente argentino esta ahora chillando como desagradable llorona sobre las Falklands. Por supuesto cuando las encuestas te dan cayendo, Cómo distraes al pueblo, a la gente de tus fracasos? Se empieza por decirles que tienen que sentirse molestos por las Malvinas. Lo sabemos bien, él también lo sabe y todo argentino inteligente también lo sabe muy bien.

Nada nuevo, ni original en todo este despliegue