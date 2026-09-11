Falklands, la semana en que las Islas acapararon titulares mundiales

La ministra Kirsty McNeill dijo que “Reino Unido permanece firme en el apoyo a la libre determinación de los habitantes de las Islas Falkland”.

Las Islas Falkland han estado en la agenda política británica y en los titulares mundiales esta semana, como resultado de las rencillas geopolíticas en que se involucró al archipiélago en el Atlántico Sur.

El lunes la Cámara de los Lores abordó el tema, el martes la Cámara de los Comunes en pleno y el miércoles el propio Primer Ministro Andy Burnham en la tradicional sesión de preguntas y respuestas los miércoles en Westminster.

El disparador fueron los comentarios realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sugiriendo que el apoyo a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas estaba siendo revisada, lo cual envalentó al presidente argentino Javier Milei a hacer un discurso por cadena nacional el jueves de la semana pasada.

Reiterando lo que Argentina refiere como su reclamo sobre las Islas, Milei anunció planes para sancionar a las petroleras con intereses en el proyecto de desarrollo de Sea Lion en aguas de las Falklands. Tras su discurso, el gobierno argentino ha comenzado a presentar demandas en el fuero penal contra Navitas Petroleum, la empresa operadora de Sea Lion.

Los legisladores electos de las Falklands respondieron a estos acontecimientos con una declaración, “nuestro futuro es asunto para el pueblo que vive aquí en las Islas a decidir. Esto está fundamentado en legislación internacional y no se ve alterado por las afirmaciones de cualquier otro gobierno”.

“Manifestaciones como las de esta semana, no nos son nuevas para nosotros. Nuestra comunidad establecida de larga data en las Islas se ha enfrentado a presiones de este tipo muchas veces en el correr de décadas, y a pesar de ello las Islas han continuado a crecer, desarrollarse y avanzar.

Las amenazas y reclamos jamás han impedido el desarrollo de las Falklands en el pasado, y tampoco lo han de hacerlo ahora”

Debate en los Comunes.

El tema de la soberania de las Falklands fue ampliamente y por largo espacio debatido en la Cámara de los Comunes el pasado 8 de setiembre tras la presentación de una pregunta urgente por el legislador MP Calum Miller, de Bicester y Woodstock, quien solicitara una declaración al respecto.

La ministra del Foreign Office para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill respondió que, “el Reino Unido permanece firme en el apoyo a la libre determinación de los habitantes de las Islas Falkland. No puede haber duda alguna que las Islas Falkland son británicas, por el tiempo que ellos asi lo deseen”…

El Reino Unido también apoya el derecho de los Isleños a desarrollar sus recursos naturales para beneficio económico propio. Esto es parte integral de su derecho a la auto determinación”

“Esta no es la primera vez que el gobierno de Argentina ha hecho amenazas económicas contra los Isleños, empero esas amenazas no han impedido a la comunidad un notable desarrollo económico en el correr de los años. Las medidas anunciadas por el Presidente Milei no cambiarán el compromiso inquebrantable del Reino Unido para con los Isleños”.

Durante los 45 minutos de la sesión parlamentaria se plantearon preguntas y comentarios respecto a gastos de defensa y otros arreglos, el Reino Unido, los Estados Unidos y la relación con Argentina, además de la exploración por hidrocarburos en las Falklands.

Por último y respondiendo a la mayoría de las preguntas, la ministra Ms McNeill resaltó que el apoyo del gobierno del Reino Unido a las Falklands está asegurado con la repetida afirmación que “las Islas son británicas”.

Reacción de las petroleras

Tras el discurso de Milei por cadena nacional de radio y televisión, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration postearon afirmaciones estableciendo que, “La Sociedad (de esstas empresas) cree que los recientes acontecimientos, no se espera tengan algún efecto material en las actividades de desarrollo del Proyecto de Sea Lion, incluyendo el cronograma para completar el desarrollo de dicho Proyecto”.

Agregaron que “el desarrollo se viene operando con licencias válidas, legalmente otorgadas por el gobierno de las Islas Falkland”.

Involucramiento israelí

Ministros israelíes desde entonces también se han introducido a la rencilla llamando por sanciones contra Gran Breta;a por su ‘ocupación’ de las Islas Falkland, en represalia por los planes del Reino Unido de sancionar a los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental o sea Jordania.