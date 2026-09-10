Perú se suma al Escudo de las Américas durante la visita de Rubio a Lima

Fujimori sostuvo que la incorporación relanza el trabajo conjunto entre ambos países y descartó que comprometa la soberanía peruana

Perú se incorporará al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad impulsada por Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional, según anunció este jueves la presidenta Keiko Fujimori tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El anuncio cerró una gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú, el mayor despliegue diplomático de Washington en Sudamérica desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En Bogotá había planteado ante el presidente Abelardo de la Espriella la apertura de una “época dorada” en la relación bilateral, y en Quito calificó a Ecuador como el socio más decidido en el endurecimiento contra el narcotráfico.

La coalición se constituyó el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, con trece integrantes iniciales: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Colombia se sumó durante esta gira y Perú lo hace ahora. En su columna publicada esta semana en el diario peruano El Comercio, Rubio señaló además que Perú pasa a ser aliado extra-OTAN, una designación bilateral estadounidense.

Fujimori sostuvo que la incorporación relanza el trabajo conjunto entre ambos países y descartó que comprometa la soberanía peruana. “La soberanía del Perú está intacta”, afirmó, y recordó que el ingreso de tropas extranjeras requiere autorización expresa del Congreso, un requisito que dijo se mantendrá. Rubio también rechazó esas objeciones y sostuvo que se anticipan problemas inexistentes. Añadió que Estados Unidos tiene capacidad para actuar de forma unilateral pero prefiere hacerlo con socios, y que no puede ingresar en naciones soberanas. Entre los resultados de la cooperación citó la captura en Bolivia, con apoyo del FBI, del líder de la banda peruana Los Pulpos.

El excanciller peruano Hugo de Zela ha advertido que al país no le conviene quedar atrapado en la confrontación entre Estados Unidos y China y que debe actuar según sus propios intereses.

La visita se produjo en un contexto de fricción con Pekín. La Embajada china en Lima publicó mensajes en los que sostuvo que nunca ha exigido a otros países elegir bando y que el hemisferio occidental no es el “patio trasero” de nadie, y remarcó que Perú es el segundo destino de inversión china en América Latina, con un stock de 30.000 millones de dólares. Los mensajes respondían a la columna de Rubio, en la que acusó a China de prácticas predatorias, contratos poco transparentes y endeudamiento insostenible en la región.

El punto más visible de esa competencia es el megapuerto de Chancay, inaugurado en 2024 y controlado en un 60% por la empresa china COSCO Shipping Ports. Washington ha cuestionado que una infraestructura de esa escala pueda servir de apoyo logístico a fuerzas navales chinas.