La Asamblea Legislativa de las Falklands saluda a Gibraltar en su Día Nacional

El texto afirma que el futuro de un pueblo pertenece únicamente a ese pueblo

La Asamblea Legislativa de las Falklands, órgano electo del archipiélago, envió este jueves un mensaje de saludo al Gobierno y a la población de Gibraltar con motivo de su Día Nacional, y dispuso que las banderas de ambos territorios ondearan juntas durante toda la jornada en Victory Green, en Stanley.

En su declaración pública, la Asamblea describió a ambos territorios como comunidades emparentadas, separadas por un océano pero unidas por una identidad británica sostenida por elección propia y por la voluntad de decidir su propio futuro. El texto afirma que el futuro de un pueblo pertenece únicamente a ese pueblo.

El Día Nacional gibraltareño conmemora el referéndum del 10 de septiembre de 1967, en el que 12.138 votantes optaron por mantener el vínculo con el Reino Unido frente a 44 que prefirieron el traspaso a la soberanía española. Se cumplen 59 años de aquella consulta.

La celebración de este año es la primera desde la entrada en vigor del tratado que regula la relación de Gibraltar con la Unión Europea, firmado el 14 de julio en Bruselas por representantes británicos y comunitarios, con la presencia del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, y del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El acuerdo, en aplicación provisional desde el 15 de julio, eliminó los controles rutinarios en la frontera terrestre con España, por la que cruzan a diario unos 15.000 trabajadores, y establece expresamente que no altera la soberanía británica ni el estatus constitucional del territorio.

Ambos territorios figuran en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas y su soberanía es objeto de reclamos. España reclama la soberanía sobre Gibraltar y Argentina la de las Falklands/Malvinas, y ninguno de los dos Estados reconoce los resultados de las consultas celebradas en esos territorios como determinantes de la cuestión. En el referéndum de 2013 en las islas del Atlántico Sur, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

El mensaje se difundió en una semana de tensión creciente en torno al archipiélago sudamericano, con denuncias penales y procedimientos administrativos abiertos por Argentina contra empresas petroleras y una intervención del primer ministro británico en la Cámara de los Comunes. La Asamblea no vinculó su declaración con esos hechos.