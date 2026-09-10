Iceland Foods abrirá en diciembre la primera tienda de una cadena británica en las Falklands

Iceland Foods opera más de 950 tiendas en el Reino Unido, incluidas las de su formato The Food Warehouse.

La cadena británica de alimentos congelados Iceland Foods anunció este jueves que cerró un acuerdo para abrir una tienda en Stanley, capital de las Falklands, en lo que la compañía describe como la primera implantación de una marca minorista británica de calle comercial en el archipiélago.

El local, situado en K4, Ross Road East, abrirá a comienzos de diciembre en asociación con el minorista local Kelper Stores Ltd, integrante del grupo Fortuna, una empresa familiar con presencia de larga data en las islas. Según la compañía, la tienda ofrecerá su línea propia de productos congelados junto con marcas con las que mantiene acuerdos de exclusividad.

El comunicado presenta la operación de dos maneras distintas: la empresa se refiere a una tienda propia, mientras que la responsable del socio local la describe como la primera franquicia en Stanley.

Richard Walker, presidente ejecutivo de Iceland Foods, enmarcó la apertura en términos políticos al afirmar que la compañía está “orgullosa de respaldar al Reino Unido” con la operación, y anunció que viajará personalmente a las islas para la inauguración. James Wallace, director general de Fortuna, señaló que la empresa está “comprometida con invertir en la comunidad”. Sarah Clarke, gerente general de Kelper Stores, la calificó como “un hito importante para las Falklands” y sostuvo que ampliará la oferta de productos disponibles para los consumidores locales.

Iceland Foods opera más de 950 tiendas en el Reino Unido, incluidas las de su formato The Food Warehouse.

El anuncio se produce en una semana de tensión creciente en torno al archipiélago. El Gobierno argentino presentó el lunes una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion y el martes elevó a 60 el número de personas y compañías alcanzadas por procedimientos administrativos por actividad hidrocarburífera sin autorización argentina.

El miércoles, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó en la Cámara de los Comunes que su gobierno será “implacable” en la defensa del derecho de los isleños a elegir ser británicos. La empresa no vinculó su anuncio con esos acontecimientos.