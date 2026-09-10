El 68% de los chilenos considera británicas las Falklands y el 60% ve a Argentina poco confiable

Un 62% se mostró en desacuerdo con que Kast reafirmara “el apoyo de Chile” a los “derechos de soberanía argentinos sobre las Islas”, mientras que un 22% estuvo de acuerdo y un 16% no respondió

Una mayoría de chilenos considera que las Falklands/Malvinas son británicas y ve a Argentina como un socio poco confiable, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, difundida días después de que el presidente argentino, Javier Milei, visitara Santiago y se reuniera con su par chileno, José Antonio Kast.

El sondeo llega en medio de tensiones bilaterales por declaraciones de autoridades políticas y militares argentinas sobre el Estrecho de Magallanes, y por el discurso de Milei en el Foro de Madrid, un encuentro de líderes de derecha celebrado en Santiago el 3 de septiembre.

Consultados sobre las islas, el 68% de los encuestados respondió que son británicas, el 17% que son argentinas y el 15% no respondió. El resultado contrasta con la posición oficial de Chile: en la declaración conjunta firmada por ambos presidentes en La Moneda, Chile reiteró su tradicional respaldo al reclamo de soberanía argentino. Un 62% se mostró en desacuerdo con que Kast reafirmara “el apoyo de Chile a los legítimos derechos de soberanía argentinos sobre las Islas Malvinas”, mientras que un 22% estuvo de acuerdo y un 16% no respondió.

Argentina mantiene su reclamo sobre el archipiélago, cuyos habitantes votaron en un 99,8% por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar en el referéndum de 2013.

En su discurso de apertura del foro, Milei empleó un término despectivo para referirse a la izquierda y elogió lo que describió como cuatro décadas de estabilidad y crecimiento tras el derrocamiento de Salvador Allende en 1973. Los partidos de la oposición chilena condenaron sus palabras como una reivindicación del golpe de Estado. Según la encuesta, el 57% consideró que los dichos de Milei fueron una falta de respeto grave hacia los actores políticos chilenos, el 21% una falta de respeto no tan grave y el 18% que no constituyeron una falta de respeto.

La controversia sobre el Estrecho de Magallanes se originó con declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien incluyó el estrecho entre los espacios de soberanía argentina, y con el Decreto 457/2021, que lo describe como un espacio compartido entre ambos países. Ante estas declaraciones, el 69% de los encuestados cree que Argentina tiene pretensiones territoriales sobre Chile, mientras que el 24% considera que respeta la soberanía chilena conforme a los tratados vigentes. En la medición anterior, correspondiente a la primera semana de septiembre, esa cifra era del 71%.

Sobre el decreto de 2021, el 54% opinó que Kast debería exigir a Milei su derogación, mientras que el 37% consideró suficiente la declaración conjunta. En ella, ambos presidentes ratificaron el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que establecen la soberanía chilena sobre el estrecho.

El 60% de los chilenos considera a Argentina un socio poco confiable. En contraste, Japón (83%), Canadá (80%) e Inglaterra (78%) encabezan la lista de socios que generan mayor confianza.

Los encuestados señalaron que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales con China (60%), la Unión Europea (49%), Canadá, Australia y Nueva Zelanda (46%), India y el sudeste asiático (37%), América Latina (37%) y Estados Unidos (32%).

La encuesta situó además la aprobación de Kast en el 35%, frente a un 61% que desaprueba su gestión.