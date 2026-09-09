La industria argentina se contrajo 5% en julio frente a junio, su mayor caída del año

En la comparación interanual, el Índice de Producción Industrial manufacturero descendió 4,9% frente a julio de 2025, mientras que la serie tendencia-ciclo bajó 0,9% mensual

La producción manufacturera de Argentina cayó 5% en julio respecto de junio en la serie desestacionalizada, el retroceso mensual más pronunciado en lo que va de 2026, según informó el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En la comparación interanual, el Índice de Producción Industrial manufacturero descendió 4,9% frente a julio de 2025, mientras que la serie tendencia-ciclo bajó 0,9% mensual. El acumulado de los primeros siete meses del año arroja una contracción de 2,6%. El dato interrumpe el repunte de junio, cuando la actividad había avanzado 2,1% interanual.

Doce de las dieciséis divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Las mayores bajas correspondieron a Otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4%), Maquinaria y equipo (-26,7%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), Productos textiles (-13%) y Productos minerales no metálicos (-12,6%). En la comparación mensual ajustada por estacionalidad, todos los rubros retrocedieron.

Dentro de maquinaria y equipo, la fabricación de maquinaria agropecuaria se desplomó 46,6% interanual, con menor producción de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y determinadas líneas de implementos. En el segmento de equipos electrónicos, la producción de informática, televisión y comunicaciones cayó 49,8%, principalmente por la menor fabricación de teléfonos celulares y televisores.

La economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, señaló que la magnitud del retroceso mensual superó lo esperado y podría derivar en revisiones a la baja de las proyecciones de crecimiento para 2026. También recordó que julio suele presentar mayor volatilidad por el período de vacaciones de invierno.

El sector textil enfrenta una menor demanda interna sumada a una mayor competencia de productos importados, según consignó el organismo estadístico. La Federación de Industrias Textiles Argentinas afirmó que desde noviembre de 2023 se perdieron 26.851 empleos formales en el rubro y cerraron 750 establecimientos, y describió un cambio en la composición del comercio exterior sectorial: caen las compras de materias primas, hilados y tejidos, mientras crecen las de prendas terminadas.

Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina indicó que el 47,6% de las empresas del sector tuvo dificultades en julio para afrontar en su totalidad al menos uno de sus pagos, entre salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. La entidad señaló que el 9,2% registró atrasos simultáneos en todos esos rubros, el nivel más alto desde que hay registros y por encima del promedio histórico de 4%.

La consultora Industria y Desarrollo, dirigida por el exdirectivo de la Unión Industrial Diego Coatz, atribuyó la situación a la combinación de demanda débil, aumento de costos y condiciones de financiamiento adversas, y estimó que se producen “nueve cierres por día” en el sector. La firma sostuvo que la mora superior a 90 días entre empresas industriales pasó de 0,7% a 3,8% en el último año y medio.

El presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores, Rodrigo Pérez Graziano, describió una etapa de reacomodamiento del sector, con la producción ajustada al nivel de existencias y a la demanda interna, y reclamó medidas de competitividad, entre ellas una reducción de la carga impositiva y nuevos acuerdos comerciales.

La construcción también retrocedió en julio: 4,5% interanual y 4,6% mensual, aunque conserva un alza acumulada de 1,7% en el año.